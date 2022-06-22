СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 54.71
eur 57.46
Тема дняВ Якутии разбился самолет с пятью людьми на борту
Все новости
Все новости

«Задержка более 11 часов»: самолет из Новосибирска в Москву не смог взлететь из-за повреждений при буксировке

Расследование причин задержки авиарейса из аэропорта Толмачево проводит Росавиация

579
Пассажиры добирались до столицы на других воздушных суднах

Пассажиры добирались до столицы на других воздушных суднах

Поделиться

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту задержки авиарейса из Новосибирска в Москву.

— 21 июня в связи с повреждением воздушного судна при его буксировке произошла задержка вылета на более чем 11 часов авиарейса Новосибирск — Москва авиакомпании ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии». Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, — сообщили НГС в транспортной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что пассажиры улетели в Москву: их пересадили на другие воздушные судна.

В пресс-службе «Аэрофлота» оперативно не ответили на запрос НГС. В случае получения обратной связи на запрос редакции, новость будет дополнена.

15 июня стало известно, что ответственного за покупку самолетов в «Аэрофлоте» арестовали за мошенничество. Покупка и лизинг самолетов проходили через департамент Михаила Минаева.

По теме

«Аэрофлот»авиарейсзадержка авиарейса
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2