«Задержка более 11 часов»: самолет из Новосибирска в Москву не смог взлететь из-за повреждений при буксировке
Расследование причин задержки авиарейса из аэропорта Толмачево проводит Росавиация
Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту задержки авиарейса из Новосибирска в Москву.
— 21 июня в связи с повреждением воздушного судна при его буксировке произошла задержка вылета на более чем 11 часов авиарейса Новосибирск — Москва авиакомпании ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии». Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, — сообщили НГС в транспортной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что пассажиры улетели в Москву: их пересадили на другие воздушные судна.
В пресс-службе «Аэрофлота» оперативно не ответили на запрос НГС. В случае получения обратной связи на запрос редакции, новость будет дополнена.
15 июня стало известно, что ответственного за покупку самолетов в «Аэрофлоте» арестовали за мошенничество. Покупка и лизинг самолетов проходили через департамент Михаила Минаева.