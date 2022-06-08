Автоинспекторы нашли лихача за рулем грузовика — его наказали за опасную езду по встречке
Мужчина отделался штрафом
Автоинспекторы нашли водителя грузовика, маневры которого на прошедших выходных напугали новосибирцев. Видео опасного вождения было опубликовано в группе «Инцидент. Новосибирск».
В ролике можно увидеть, как грузовик на скорости объезжает машины по встречке, чем возмущает снимавших. Автор видео утверждает, что грузовик чуть не врезался в автомобили.
В ГИБДД сегодня, 8 июня, сообщили, что 59-летний водитель грузовика найден.
— Он был привлечен к административной ответственности по
Мужчина по решению административной комиссии должен выплатить административный штраф в 5000 рублей. При этом ему выбрано минимальное наказание по этой статье. Водитель мог лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Ранее в Новосибирске седан после ДТП вылетел с дороги и врезался в ограждение железнодорожных путей. ДТП произошло 5 июня вечером на перекрестке Коммунистической и проезда Виктора Ващука.