«Ехал по встречке почти до Авиастроителей»: автоинспекторы ищут водителя грузовика, чтобы наказать за опасное вождение
Лихач попал на видео
Автоинспекторы ищут водителя грузовика, маневры которого напугали новосибирцев. Видео опасного вождения было опубликовано в группе «Инцидент.Новосибирск».
На ролике видно, как грузовик на скорости объезжает машины по встречке, чем возмущает снимавших.
— При повороте водитель грузового автомобиля вышел на встречную полосу и так двигался почти до Авиастроителей, — сообщила подписчица группы. — Если бы мы не оттормозились, то въехал бы в нас или во встречную машину. Дальше он продолжил лихачить, выезжая на встречку и обгоняя на ж/д переезде.
В ГИБДД лихача уже ищут.
— Экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя, установление всех обстоятельств и привлечение к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Ранее в Новосибирске седан после ДТП вылетел с дороги и врезался в ограждение железнодорожных путей. ДТП произошло