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«Ехал по встречке почти до Авиастроителей»: автоинспекторы ищут водителя грузовика, чтобы наказать за опасное вождение

Лихач попал на видео

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На ролике видно, как грузовик на скорости объезжает машины по встречке, чем возмущает снимавших

На ролике видно, как грузовик на скорости объезжает машины по встречке, чем возмущает снимавших

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Автоинспекторы ищут водителя грузовика, маневры которого напугали новосибирцев. Видео опасного вождения было опубликовано в группе «Инцидент.Новосибирск».

На ролике видно, как грузовик на скорости объезжает машины по встречке, чем возмущает снимавших.

— При повороте водитель грузового автомобиля вышел на встречную полосу и так двигался почти до Авиастроителей, — сообщила подписчица группы. — Если бы мы не оттормозились, то въехал бы в нас или во встречную машину. Дальше он продолжил лихачить, выезжая на встречку и обгоняя на ж/д переезде.

В ГИБДД лихача уже ищут.


— Экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя, установление всех обстоятельств и привлечение к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Ранее в Новосибирске седан после ДТП вылетел с дороги и врезался в ограждение железнодорожных путей. ДТП произошло 5 июня вечером на перекрестке Коммунистической и проезда Виктора Ващука.

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