«Ехал по встречке почти до Авиастроителей»: автоинспекторы ищут водителя грузовика, чтобы наказать за опасное вождение

Автоинспекторы ищут водителя грузовика, маневры которого напугали новосибирцев. Видео опасного вождения было опубликовано в группе «Инцидент.Новосибирск».



На ролике видно, как грузовик на скорости объезжает машины по встречке, чем возмущает снимавших.

— При повороте водитель грузового автомобиля вышел на встречную полосу и так двигался почти до Авиастроителей, — сообщила подписчица группы. — Если бы мы не оттормозились, то въехал бы в нас или во встречную машину. Дальше он продолжил лихачить, выезжая на встречку и обгоняя на ж/д переезде.