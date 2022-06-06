«Рено-Логан» после ДТП вылетел с дороги и снес ограждения железнодорожных путей
ДТП произошло вечером воскресенья
В Новосибирске седан после ДТП вылетел с дороги и врезался в ограждение железнодорожных путей. ДТП произошло
Как сообщил читатель НГС Артем Демченко, одна из машин, судя по всему «Рено-Логан», влетела после удара в ограждение железнодорожных путей.
— Не уверен, что поездам проезжать безопасно. Судя по всему, секция ограждения, а то и две, упала на пути, — прокомментировал Артем Демченко.
Фото были сделаны читателем около 21:30. Второй участник ДТП остался на дороге и в кадр не попал.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.
Вечером 3 мая девушка на автомобиле Haval f7 врезалась в столб освещения возле остановки «Мехколонна» в Новосибирске. Она получила травмы.