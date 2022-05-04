Девушка врезалась на автомобиле в столб на
2-й Станционной: фото с повреждениями машины
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии
Вечером 3 мая девушка на автомобиле Haval f7 врезалась в столб освещения возле остановки «Мехколонна» в Новосибирске. Она получила травмы
— В 21:10 водитель 1985 года рождения двигалась на автомобиле «Хавал» по улице
Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. На месте аварии работали спасатели МАСС и экипаж ДПС, который устанавливал обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирске поймали водителя, который въехал в столб и бросил умирающего пассажира. Авария случилась ночью 30 апреля. От полученных травм пассажир скончался.