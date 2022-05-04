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Девушка врезалась на автомобиле в столб на 2-й Станционной: фото с повреждениями машины

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии

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В результате аварии автомобиль оказался полностью разрушен

В результате аварии автомобиль оказался полностью разрушен

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Вечером 3 мая девушка на автомобиле Haval f7 врезалась в столб освещения возле остановки «Мехколонна» в Новосибирске. Она получила травмы

— В 21:10 водитель 1985 года рождения двигалась на автомобиле «Хавал» по улице 2-я Станционная со стороны улицы Станционная в сторону улицы Клубная и в пути следования не справилась с управлением, и у дома 38 корпус 6Б по улице 2-я Станционная совершила наезд на препятствие — световую опору, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Спасателями были проведены работы по противопожарной безопасности транспортного средства и его стабилизации

Спасателями были проведены работы по противопожарной безопасности транспортного средства и его стабилизации

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Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. На месте аварии работали спасатели МАСС и экипаж ДПС, который устанавливал обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске поймали водителя, который въехал в столб и бросил умирающего пассажира. Авария случилась ночью 30 апреля. От полученных травм пассажир скончался.

Ленинский районавария
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