«Второй день дичайшая пробка»: на Советском шоссе неудачно отремонтировали светофор

В Новосибирске на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова произошел сбой в работе светофоров. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что это произошло во время ремонта. По сообщению очевидцев, из-за этого автомобилисты второй день попадают в пробки.

— Пробка на Советском шоссе второй день подряд, по полтора часа люди стоят из-за светофора, — рассказала НГС одна из жительниц, которая попала в пробку.

Читатель Александр подтверждает, что из-за неработающего светофора собирались пробки.



— После этого перекрестка мост свободен. Но проехать к нему тяжело, — говорит собеседник.