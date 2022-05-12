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«Второй день дичайшая пробка»: на Советском шоссе неудачно отремонтировали светофор

Сбой обещают устранить сегодня

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Сбой светофора обещают устранить сегодня в течение дня

Сбой светофора обещают устранить сегодня в течение дня

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В Новосибирске на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова произошел сбой в работе светофоров. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что это произошло во время ремонта. По сообщению очевидцев, из-за этого автомобилисты второй день попадают в пробки.

— Пробка на Советском шоссе второй день подряд, по полтора часа люди стоят из-за светофора, — рассказала НГС одна из жительниц, которая попала в пробку.

Читатель Александр подтверждает, что из-за неработающего светофора собирались пробки.

— После этого перекрестка мост свободен. Но проехать к нему тяжело, — говорит собеседник.

Некоторые новосибирцы проводят в пробке по <nobr class="_">1,5 часа</nobr>

Некоторые новосибирцы проводят в пробке по 1,5 часа

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— Второй день дичайшая пробка со стороны Громова и вплоть до «Лукойла» на Советском шоссе. Это ужас. Судя по пробкам со стороны Советского шоссе и площади Кирова, этим потокам уменьшили время проезда на зеленый. Никогда ранее не было пробки со стороны площади Кирова в восемь часов утра. Со стороны Советского шоссе пробка тянется с развязки на ВАСХНИЛ, — рассказывает Дмитрий.

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В диспетчерской МБУ «ГЦОДД» корреспонденту НГС пояснили, что произошел сбой в работе светофоров.

— 9 мая ремонтировали светофор, и сбился режим работы. Сегодня в течение дня его настроят, он будет работать в прежнем режиме, — сообщила диспетчер.

Утром 26 апреля в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук между остановками «Горбольница» и «Универмаг Калининский» светофор загорелся сразу тремя цветами. Тогда причиной также стал сбой в работе.

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пробкиизменение работы светофора
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