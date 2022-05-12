«Второй день дичайшая пробка»: на Советском шоссе неудачно отремонтировали светофор
Сбой обещают устранить сегодня
В Новосибирске на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова произошел сбой в работе светофоров. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что это произошло во время ремонта. По сообщению очевидцев, из-за этого автомобилисты второй день попадают в пробки.
— Пробка на Советском шоссе второй день подряд, по полтора часа люди стоят из-за светофора, — рассказала НГС одна из жительниц, которая попала в пробку.
Читатель Александр подтверждает, что из-за неработающего светофора собирались пробки.
— После этого перекрестка мост свободен. Но проехать к нему тяжело, — говорит собеседник.
— Второй день дичайшая пробка со стороны Громова и вплоть до «Лукойла» на Советском шоссе. Это ужас. Судя по пробкам со стороны Советского шоссе и площади Кирова, этим потокам уменьшили время проезда на зеленый. Никогда ранее не было пробки со стороны площади Кирова в восемь часов утра. Со стороны Советского шоссе пробка тянется с развязки на ВАСХНИЛ, — рассказывает Дмитрий.
В диспетчерской МБУ «ГЦОДД» корреспонденту НГС пояснили, что произошел сбой в работе светофоров.
— 9 мая ремонтировали светофор, и сбился режим работы. Сегодня в течение дня его настроят, он будет работать в прежнем режиме, — сообщила диспетчер.
Утром 26 апреля в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук между остановками «Горбольница» и «Универмаг Калининский» светофор загорелся сразу тремя цветами. Тогда причиной также стал сбой в работе.