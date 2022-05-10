Тягач отбросило в кювет, кроссовер опрокинулся на крышу в тройном ДТП под Новосибирском

Пассажирка одного из попавших в ДТП автомобилей Екатерина Рева заявила, что в машине она находилась с мужем.



— Водитель грузовика уснул за рулем, к счастью, все живы, — написала Рева в комментариях к посту в АСТ-54.



В Управлении МЧС по Новосибирской области НГС сообщили, что их сотрудники на данное ДТП не вызывались.