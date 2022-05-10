Тягач отбросило в кювет, кроссовер опрокинулся на крышу в тройном ДТП под Новосибирском
У села Гусиный Брод столкнулись тягач, кроссовер и микроавтобус
На шоссе у села Гусиный Брод в Новосибирской области столкнулись тягач, ушедший от удара в кювет, кроссовер Honda CR-V, опрокинувшийся на бок, и микроавтобус, которому смяло заднюю часть. Последствия ДТП подписчик паблика АСТ-54 «ВКонтакте» снял на видео, проезжая мимо.
Пассажирка одного из попавших в ДТП автомобилей Екатерина Рева заявила, что в машине она находилась с мужем.
— Водитель грузовика уснул за рулем, к счастью, все живы, — написала Рева в комментариях к посту в АСТ-54.
В Управлении МЧС по Новосибирской области НГС сообщили, что их сотрудники на данное ДТП не вызывались.
В МВД региона сообщили о том, что сообщение о данном ДТП поступило на пульт дежурного поступило в 18.08 10 мая.
— В данном ДТП пострадавших нет, только материальный ущерб, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.
Накануне в центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу.