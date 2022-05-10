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Тягач отбросило в кювет, кроссовер опрокинулся на крышу в тройном ДТП под Новосибирском

У села Гусиный Брод столкнулись тягач, кроссовер и микроавтобус

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По словам очевидца, водитель грузовика уснул за рулем, чем и спровоцировал массовое столкновение автомобилей

По словам очевидца, водитель грузовика уснул за рулем, чем и спровоцировал массовое столкновение автомобилей

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На шоссе у села Гусиный Брод в Новосибирской области столкнулись тягач, ушедший от удара в кювет, кроссовер Honda CR-V, опрокинувшийся на бок, и микроавтобус, которому смяло заднюю часть. Последствия ДТП подписчик паблика АСТ-54 «ВКонтакте» снял на видео, проезжая мимо.

Пассажирка одного из попавших в ДТП автомобилей Екатерина Рева заявила, что в машине она находилась с мужем.

— Водитель грузовика уснул за рулем, к счастью, все живы, — написала Рева в комментариях к посту в АСТ-54.

В Управлении МЧС по Новосибирской области НГС сообщили, что их сотрудники на данное ДТП не вызывались.

В МВД региона сообщили о том, что сообщение о данном ДТП поступило на пульт дежурного поступило в 18.08 10 мая.

— В данном ДТП пострадавших нет, только материальный ущерб, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.

Накануне в центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу.

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