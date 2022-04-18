«После 250 тысяч я перестала считать»: сколько курсанты тратят на автошколу и почему не сдают экзамен
Часто случается, что из всей группы с первого раза не сдает никто
Год назад, 1 апреля 2021 года, в стране изменился регламент сдачи экзаменов для получения водительских прав. Главное отличие заключалось в том, что кандидаты в водители сразу отправляются ездить с инспектором по городу (строгого маршрута больше нет, как и фиксированной длительности экзамена). На автодроме, как правило, дают два задания — параллельная и парковка под углом 90° (знакомый всем «гараж»).
Тогда же поменялась и система начисления штрафных баллов. Если курсант получил 5 и более баллов — экзамен не сдан.
45.RU поговорил с тремя курсантами о том, сколько они потратили на обучение, в чём ошибались и какие вопросы остались у них. В день нашего разговора экзамен из почти 30 человек не сдал ни один.
Курсант № 1: «Включаю поворотник налево, еду прямо»
Сколько раз сдавал: три.
Автомат или механика: автомат.
Сколько потратила денег: даже не помню, надо посчитать. За две пересдачи — по 3,5 тысячи. Плюс каждую неделю примерно по два занятия, итого — больше 40 тысяч с обучением.
Какие ошибки были: например, инспектор сказал: «На перекрестке — налево». Включаю поворотник налево, а сама еду прямо.
На сколько ты водишь по пятибалльной шкале: на четверку точно вожу.
Что скажешь водителям на дорогах: чтобы они ездили по правилам.
Что скажешь тем, кто только идет учиться водить: чтобы очень тщательно выбирали автошколы, читали отзывы и смотрели рейтинги.
Какие есть вопросы к ГИБДД: на экзамене очень сложные формулировки заданий, порой непонятно, что инспектор от тебя ждет. Хочется сказать: «Давайте по-русски, что мне надо сделать?» «Параллельная парковка» — скажите, параллельная парковка, «гараж» — так «гараж». А не «Постановка транспортного средства при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов». Человек и так в стрессе, а его еще мучают этими терминами.
Планируешь ли сдавать дальше: конечно.
Курсант № 2: «Мне кажется, нас не хотят видеть на дорогах»
Сколько раз сдавал: восемь.
Автомат или механика: училась на механике, но шесть раз не сдала. Перешла на автомат, чтобы думать только головой, а не ногами.
Сколько потратили: я начала учиться в 2019 году. Около 50 тысяч ушло только на пересдачи, еще 20 — обучение.
Какие ошибки были: последний раз я не проехала и ста метров. Задание было развернуться. Был большой поток машин, начинаю перестраиваться на третью полосу, чтобы развернуться, не уследила за скоростью, и у меня
Я просто расплакалась в машине: прождала экзамен с восьми утра пять часов, а проехала всего 1 минуту. Я ни одного упражнения не сделала, ничего не показала! До этого у меня была такая же ошибка на механике, когда ехала
На сколько ты водишь по пятибалльной шкале: считаю, что на пять баллов, я столько лет практикуюсь.
Что скажешь водителям на дорогах: тем, кто сейчас на дорогах, хочу сказать, чтобы они не подрезали учебные автомобили, не сигналили, вдруг в машине экзамен — это и так стресс большой.
Что скажешь тем, кто только идет учиться водить: докапывайтесь до своего инструктора. Чем он требовательнее, тем вы лучше поймете, как потом сдавать. Пусть они ругаются и ни в коем случае не жалеют вас. Если не будете спрашивать, не будете знать свои ошибки. Обращайте внимание на скорость, даже один километр решает! Не позволяйте себе превышать ее, даже когда с инструктором едете, а то будете так же на экзамене косячить.
Какие есть вопросы к ГИБДД: инспектор не виноват, у него есть регламент, и вопросы у меня к самому регламенту. Почему цена ошибки «создание аварийной ситуации», когда инспектор вмешался в управление машиной, и превышение скорости на
Мне кажется, нас не хотят видеть на дорогах. Много водителей развелось, и ощущение, что стали дотошнее до всего докапываться.
Планируешь ли сдавать дальше: я потратила такой большой бюджет, столько нервов и времени, уже даже теорию дважды сдавала и теперь не могу просто бросить. Машину я куплю нескоро из-за такого роста цен, но мне нужно уже просто это закончить.
Курсант № 3: «Можно было две шубы норковых купить»
Сколько раз сдавали: представляете, два года практически сдаю. Всего 14 раз.
Автомат или механика: механика.
Сколько потратили: около 300 тысяч рублей. Вместе с обучением. После 250 тысяч я уже перестала считать. Сюда входят и пересдачи, и дополнительные занятия. Раньше я брала 2–3 занятия в неделю, сейчас уже меньше — только перед экзаменом поездить.
Какие ошибки были: скорость. Где
До вступления в силу нового регламента проще было гораздо. Было по времени ограничение: 20 или 30 минут и два маршрута. Последний раз вообще весь город я объехала, уже на автодром ГИБДД заворачивала. Я задания не поняла. Инспектор мне сказал повернуть направо, я беру направо — на заправку перед ГИБДД. Он говорит: «А зачем вы туда повернули? Я вам сказал на перекрестке». Я ответила, что задание не поняла. Ну я развернулась на заправке, так давайте я заеду на автодром в следующий переулок? Он говорит: «Нет, вы проигнорировали задание». Я за полчаса объехала всё: перекрестки, ж/д переезд, кольцо. На мосту сделала «горку», оставалось сделать эти парковки, и всё! Экзамен был бы сдан. Мне сейчас теорию надо снова будет сдавать четвертый раз уже. Представляете, вот это как?
На сколько ты водишь по пятибалльной шкале: считаю, четыре-пять баллов. Больше года назад был страх перекрестков больших, но сейчас и этого нет.
Что скажешь водителям на дорогах: им самим бы надо подучить правила. Вот прошло пять лет, допустим, права есть у тебя пять лет. Пойди снова правила сдай в ГИБДД. И тогда никто никому мешать не будет. Солидарности водительской нет, какой-то культуры вождения.
Что скажешь тем, кто только идет учиться водить: честно? Пусть не ходят, потому что это невозможно. Я третий год хожу, я не могу никак сдать, выбраться из этой ямы не могу.
Какие есть вопросы к ГИБДД: вот взять мой последний раз — ну повернула я чуть раньше, что случилось от этого? Я понимаю, на красный свет бы проехала. Поэтому первый вопрос: почему каждый инспектор на свое усмотрение принимает? Я у всех уже сдавала, у некоторых даже по два раза, по три, бывало. Где-то один закроет глаза на небольшие погрешности, а другой на это глаза не закрывает.
Планируешь ли сдавать дальше: столько денег потрачено, уже смысла нет бросать, уже азарт такой! Мне на дачу ездить, работу вторую искать — везде машина нужна. Я пошла учиться, чтобы себе жизнь удобнее сделать, хотя можно было две шубы норковых купить и пешком ходить.
— В 2019 году процент сдачи практического экзамена с первого раза составлял 40,5%, в 2020 году — 16,7%, в 2021 году — 16,9%, из чего следует, что вступивший в силу с 1 апреля 2021 года административный регламент коренным образом не повлиял на число кандидатов в водители, сдавших практический экзамен с первого раза, — отмечается в ответе на редакционный запрос за подписью руководителя УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина.
Такие низкие цифры, по мнению сотрудников ГИБДД, говорят о недостаточной подготовке кандидатов в автошколах.
— Почти в половине случаев кардинальное влияние на результат экзаменов оказали ошибки при выполнении маневров, которым учат в автошколах на закрытых площадках, то есть при приобретении первоначальных навыков управления транспортным средством, — сказал начальник УГИБДД Михаил Чебыкин.
Отметим, что по правилам повторные экзамены для тех, кто не сдал с первой или второй попытки, проходят не ранее, чем через 7, и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена. Для тех, кто не сдал в третий раз, каждый следующий экзамен назначают не ранее, чем через месяц, и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена.
«Чтобы научиться нормально ездить, нужно 100–110 часов»
Мы спросили у автоинструктора с
— Чтобы научиться нормально ездить, должна быть двойная норма часов от того, что дает автошкола. Считаю, что нужно 100–110 часов для обучения управлению автомобилем.
Некоторые боятся водить. Здесь нужно понять, чего курсант боится. Если видел, например, аварию или близкие попадали в аварию, то здесь нужно учиться справляться с этим, это проблема в голове. Если таких случаев не было, то бояться — это нормально. Хуже, когда курсант приходит и не боится, ему надо нажимать на педаль и ехать. А когда человек боится от неопытности, у него работает инстинкт самосохранения, то здесь со страхом нужно бороться опытом, накатывать километры. Опыт побеждает страх. Когда человек сдает экзамен, садится за руль и продолжает ездить, постепенно и пропадает страх. Страх перерастет в опыт. Но когда приходит самоуверенность, это тоже плачевно. Обычно это случается через три года, когда человек воображает себя специалистом. Но на самом деле иногда даже с
На экзамене нужно вести себя естественно. Пришли на экзамен и настраивайтесь на то, что это обычный ваш день. Зашли, сдали теорию. Практическая часть экзамена — это то, что вы делали изначально на протяжении всего обучения. Не нужно стараться показывать себя с лучшей стороны, нужно вести себя естественно. Спокойно сели в автомобиль, показали свои документы и приготовились. Поступило задание — начали движение. Нужно представить, что вы едете, как на обычном занятии. Справа от вас сидит такой же инструктор, который дает задания, которые вы выполняете. Нужно собраться, быть еще внимательней, чем обычно, слушать инспектора и выполнять его здания. И самое главное — не торопиться. Нужно спокойно и аккуратно ехать.
Как понять, что ты готов самостоятельно выезжать в город? Когда человек начинает понимать, что угол зрения у него достаточно расширился. Когда кто-то садится за руль, то угол зрения у него очень узкий, он смотрит перед собой и чуть дальше капота. Когда человек начинает ехать не глазами в асфальт, заранее начинает оценивать дорожную обстановку, видит знаки, понимает, для чего они, ориентируется по зеркалам, тогда можно сказать, что он готов к тому, чтобы самостоятельно выезжать. Он может сам контролировать и оценивать дорожную обстановку.
Есть такое выражение: «Дорога — это как книга: научишься читать — тогда будешь ездить». Когда ты можешь самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, тогда тебе можно выезжать самостоятельно.