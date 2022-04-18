«После 250 тысяч я перестала считать»: сколько курсанты тратят на автошколу и почему не сдают экзамен

Мы спросили у автоинструктора с 14-летним стажем Максима Андреюка, как сдать экзамен и побороть страх вождения, сколько часов надо брать дополнительно, чтобы уверенно водить, и как сесть за руль самостоятельно после получения прав.



— Чтобы научиться нормально ездить, должна быть двойная норма часов от того, что дает автошкола. Считаю, что нужно 100–110 часов для обучения управлению автомобилем.



Некоторые боятся водить. Здесь нужно понять, чего курсант боится. Если видел, например, аварию или близкие попадали в аварию, то здесь нужно учиться справляться с этим, это проблема в голове. Если таких случаев не было, то бояться — это нормально. Хуже, когда курсант приходит и не боится, ему надо нажимать на педаль и ехать. А когда человек боится от неопытности, у него работает инстинкт самосохранения, то здесь со страхом нужно бороться опытом, накатывать километры. Опыт побеждает страх. Когда человек сдает экзамен, садится за руль и продолжает ездить, постепенно и пропадает страх. Страх перерастет в опыт. Но когда приходит самоуверенность, это тоже плачевно. Обычно это случается через три года, когда человек воображает себя специалистом. Но на самом деле иногда даже с 20-летним стажем водитель в экстренной ситуации может неправильно себя повести при управлении автомобилем. Трехлетний стаж считается очень опасным.



На экзамене нужно вести себя естественно. Пришли на экзамен и настраивайтесь на то, что это обычный ваш день. Зашли, сдали теорию. Практическая часть экзамена — это то, что вы делали изначально на протяжении всего обучения. Не нужно стараться показывать себя с лучшей стороны, нужно вести себя естественно. Спокойно сели в автомобиль, показали свои документы и приготовились. Поступило задание — начали движение. Нужно представить, что вы едете, как на обычном занятии. Справа от вас сидит такой же инструктор, который дает задания, которые вы выполняете. Нужно собраться, быть еще внимательней, чем обычно, слушать инспектора и выполнять его здания. И самое главное — не торопиться. Нужно спокойно и аккуратно ехать.

