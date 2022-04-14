«Операция по деколесофикации и деавтомобилизации». Власти назвали улицы, где еще можно вырвать колёса (смотрим какие)
В мэрии объяснили, что будет с улицей Станиславского, которая раскрошилась
Продолжаем рассказывать о дорожных проблемах Новосибирска — сегодня подведем промежуточные итоги реакции властей на уже выявленные дефекты. В мэрии объяснили, что будет с улицей Станиславского, которая раскрошилась, а также составили список улиц, подлежащих гарантийному ремонту. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Как метко заметил один из комментаторов в статье «Ипподромская провалилась от стыда», в Новосибирске идет «операция по деколесофикации и деавтомобилизации». Шикарно, это вам не старые избитые шутки про «асфальт растаял со снегом». Так вот, где же у нас еще можно лишиться колес, а то и автомобиля, — давайте посмотрим, что признали негодным сами власти после проверок в начале апреля.
— Всего проверен 161 объект. Выявлены разрушения верхнего слоя, образование колейности на площади порядка
В частности, речь идет об улицах, где в 2018–2019 годах проводился ремонт по муниципальным программам и теперь этот ремонт нужно проводить вновь. Это улица Толмачевская, где граждане жаловались на жуткую колею и даже регулярные ДТП по причине колейности. Это улица Фадеева с железнодорожным переездом на Родники, которую мэр Локоть называл своим любимым объектом, — сейчас там переезд вроде починили, а улица вся пошла ямами и провалами.
Это улицы Магаданская (Калининский район, неподалеку от Соснового бора), Софийская (ОбьГЭС), Иванова (Академгородок). Там же, в городке, на проспекте Академика Лаврентьева зафиксировали выкрашивание верхних слоев асфальта и образование колейности. Естественно, это не полный список под ремонт, он дополняется каждый день.
6 апреля мы сообщали о чудо-яме на Троллейной глубиной по пояс человека, где у здоровенного трактора аж вырвало заднее колесо. Причиной этого происшествия названы активное таяние снега и паводковые воды. Заодно уточнили, что и улицу Троллейную починят в этом году.
— Был размыт колодец на сетях водоснабжения. При поступлении информации ограждение было выставлено, талые воды были откачаны, проведены ремонтно-восстановительные работы, проведено бетонирование. Поврежденный колодец на пересечении ул. Степной и ул. Троллейной попадает в зону производства работ по ремонту ул. Троллейная в 2022 году. В состав работ по ремонту входят работы по поднятию смотровых колодцев до уровня отремонтированной проезжей части, — сообщили в мэрии.
Что же касается улиц Станиславского и Титова, где недавно НГС проводил свою инспекцию, власти признали, что дефекты есть и устранять их будет подрядчик.
— Самые ярко выраженные дефекты выявлены на объектах «БКД» 2021 года — выкрашивание верхнего слоя тонкослойного покрытия улицы Станиславского, улицы Титова. Выявленные в текущем году дефекты по выкрашиванию верхнего слоя покрытия являются гарантийными и подлежат устранению в период наступления благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022 года, — отметили в департаменте транспорта.
Ранее в компании, которая делала эту дорогу, рассказали, что им поставили некачественный асфальт и признали ремонт по гарантии.
— Это выкрашивание асфальта идет, верхнего слоя, тонкослоя. 3-сантиметровый асфальт, тонкослой называется, вот у него выкрашивание идет. Некачественный асфальт купили у поставщика. Ну, буду переделывать, это в моих гарантиях. Недоразумение какое-то вышло, лучше бы обычную старую марку асфальта укладывали. Первый раз в жизни на такие грабли наступил, — объяснял Намиг Джаббар Оглы Магамедов, директор ООО «Новосибдорстрой» (подробнее читайте тут).
Почитайте еще, как любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года — нормальное движение блокировано.