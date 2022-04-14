«Операция по деколесофикации и деавтомобилизации». Власти назвали улицы, где еще можно вырвать колёса (смотрим какие)

Продолжаем рассказывать о дорожных проблемах Новосибирска — сегодня подведем промежуточные итоги реакции властей на уже выявленные дефекты. В мэрии объяснили, что будет с улицей Станиславского, которая раскрошилась, а также составили список улиц, подлежащих гарантийному ремонту. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Как метко заметил один из комментаторов в статье «Ипподромская провалилась от стыда», в Новосибирске идет «операция по деколесофикации и деавтомобилизации». Шикарно, это вам не старые избитые шутки про «асфальт растаял со снегом». Так вот, где же у нас еще можно лишиться колес, а то и автомобиля, — давайте посмотрим, что признали негодным сами власти после проверок в начале апреля.