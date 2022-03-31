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На «Золотой Ниве» заменили логотипы метро — такие же появятся на других станциях в Новосибирске

В нем используют цвета флага города

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Цвета символизируют экологичность и реку Обь

Цвета символизируют экологичность и реку Обь

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Сегодня, 31 марта, в Новосибирске начали менять логотипы на станциях метрополитена. Первой стала «Золотая Нива».

— В течение месяца новые буквы появятся на всех станциях, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

В логотипе используют цвета флага Новосибирска. Белый символизирует чистоту и свободу, зеленый — экологичность метрополитена, синий цвет — символ Оби, красный — традиционный для метро во всех городах России.

Ранее логотип выглядел так

Ранее логотип выглядел так

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В пресс-службе метрополитена сообщили, что работы выполняют за счет собственных средств предприятия. Точную сумму работ не назвали.

На сайте госзакупок размещен договор на изготовление путевых указателей направления движения для станций с логотипом МУП «Новосибирский метрополитен». Цена работ составляет 741 280 рублей. Подтвердить, по этому ли договору меняют логотипы, не удалось.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что на строительство второго перегонного тоннеля на станции метро «Золотая Нива» нужно 1,3 миллиарда рублей. НГС разбирался, почему за 10 лет существования станции его так и не построили.

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