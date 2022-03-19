Расписание электричек изменили в Новосибирской области

С 19 марта по 7 апреля в Новосибирской области изменилось расписание четырех электричек, сообщает «Экспресс-пригород». Это связано с ремонтом пути. Работы являются плановыми.
Уточняется, что корректировка во времени следования составит от 3 до 16 минут.
Изменения коснулись четырех электричек, курсирующих по маршрутам Новосибирск — Болотная, Чулымская — Новосибирск, Коченево — Новосибирск и Татарская — Барабинск.
Также мы сообщали, что с февраля мэрия поменяла схемы автобусных маршрутов в Советском и Первомайском районах. Часть маршрутов убрали, где-то изменили схему движения, две маршрутки заменят автобусами.