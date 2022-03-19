19 марта суббота
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 103.95
eur 114.40
Тема дня500 рабочих требуются для достройки ЛДС
Все новости
Все новости

Расписание электричек изменили в Новосибирской области

Каких маршрутов коснулись изменения

80
Обсудить

Поделиться

Это связано с ремонтом пути

Это связано с ремонтом пути

Поделиться

С 19 марта по 7 апреля в Новосибирской области изменилось расписание четырех электричек, сообщает «Экспресс-пригород». Это связано с ремонтом пути. Работы являются плановыми.

Уточняется, что корректировка во времени следования составит от 3 до 16 минут.

Изменения коснулись четырех электричек, курсирующих по маршрутам Новосибирск — Болотная, Чулымская — Новосибирск, Коченево — Новосибирск и Татарская — Барабинск.

Также мы сообщали, что с февраля мэрия поменяла схемы автобусных маршрутов в Советском и Первомайском районах. Часть маршрутов убрали, где-то изменили схему движения, две маршрутки заменят автобусами.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

изменение расписанияпригородные электрички«Экспресс-пригород»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter