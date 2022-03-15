15 марта вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 115.20
eur 127.23
СрочноПодробности страшного ДТП с тремя погибшими
Все новости
Все новости

В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП с тремя погибшими на Большевистской

При столкновении Toyota Ipsum с КАМАЗом погибли двое мужчин и одна женщина

4 804
17Обсудить

Поделиться

При столкновении автомобилей пострадали 6 человек

При столкновении автомобилей пострадали 6 человек

Поделиться

Из-за столкновения минивэна с тягачом на улице Большевистской в Новосибирске ранним утром 15 марта погибли три человека, еще несколько получили травмы. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали подробности ДТП.

— В 4 часа 50 минут водитель 1996 года рождения на автомобиле «Тойота-Ипсум» следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КАМАЗ. Пострадали 6 человек, из которых 3 доставлены в лечебное учреждение. Двое мужчин — 1988 года рождения, 1968 года рождения — и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД.

Пострадавших и погибших извлекали спасатели.

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля троих пострадавших. Еще одна женщина выбралась из автомобиля самостоятельно. Также спасателями и прибывшими на место аварии пожарными из автомобиля были извлечены тела трех погибших», — говорится в утренней сводке МАСС Новосибирской области.

Накануне водитель погиб в лобовом ДТП двух грузовиков в Новосибирской области. В Убинском районе два автомобиля Scania попали в аварию.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ДТПсмертельная аварияКАМАЗ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter