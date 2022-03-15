В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП с тремя погибшими на Большевистской

Из-за столкновения минивэна с тягачом на улице Большевистской в Новосибирске ранним утром 15 марта погибли три человека, еще несколько получили травмы. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали подробности ДТП.
— В 4 часа 50 минут водитель 1996 года рождения на автомобиле «Тойота-Ипсум» следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КАМАЗ. Пострадали 6 человек, из которых 3 доставлены в лечебное учреждение. Двое мужчин — 1988 года рождения, 1968 года рождения — и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД.
Пострадавших и погибших извлекали спасатели.
«С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля троих пострадавших. Еще одна женщина выбралась из автомобиля самостоятельно. Также спасателями и прибывшими на место аварии пожарными из автомобиля были извлечены тела трех погибших», — говорится в утренней сводке МАСС Новосибирской области.
Накануне водитель погиб в лобовом ДТП двух грузовиков в Новосибирской области. В Убинском районе два автомобиля Scania попали в аварию.