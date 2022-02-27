Для вывоза снега в Новосибирске закупят погрузчики почти за 23 млн рублей

В феврале ДЭУ № 1 объявляло еще два аукциона на покупку уборочной техники. Ее можно будет использовать зимой и летом.

Ранее власти сообщали, что в Новосибирске есть 856 единиц техники для уборки дорог. Тогда для города собирались привезти еще 20 машин.

