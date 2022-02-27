Для вывоза снега в Новосибирске закупят погрузчики почти за 23 млн рублей

Муниципальное предприятие Новосибирска
По данным сайта госзакупок, за четыре ковшовых погрузчика из городского бюджета готовы заплатить 22,6 миллиона рублей. В комплекте с машинами должны быть фрезерно-роторный снегометатель, щетка с бункером и системой увлажнения, поворотный отвал.
— Поставляемый товар должен быть новым товаром. Год выпуска должен быть не ранее 2022 года. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов, — говорится в документации.
Подрядчик должен доставить погрузчики до 31 августа на территорию
В феврале
Ранее власти сообщали, что в Новосибирске есть 856 единиц техники для уборки дорог. Тогда для города собирались привезти еще 20 машин.