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Для вывоза снега в Новосибирске закупят погрузчики почти за 23 млн рублей

Их должны привезти к осени

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Максимальная цена четырех погрузчиков составляет 22,6 миллиона рублей

Максимальная цена четырех погрузчиков составляет 22,6 миллиона рублей

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Муниципальное предприятие Новосибирска ДЭУ № 1 объявило аукцион на покупку дорожной техники, которую можно будет использовать для уборки улиц.

По данным сайта госзакупок, за четыре ковшовых погрузчика из городского бюджета готовы заплатить 22,6 миллиона рублей. В комплекте с машинами должны быть фрезерно-роторный снегометатель, щетка с бункером и системой увлажнения, поворотный отвал.

Поставляемый товар должен быть новым товаром. Год выпуска должен быть не ранее 2022 года. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов, — говорится в документации.

Подрядчик должен доставить погрузчики до 31 августа на территорию ДЭУ № 1.

В феврале ДЭУ № 1 объявляло еще два аукциона на покупку уборочной техники. Ее можно будет использовать зимой и летом.

Ранее власти сообщали, что в Новосибирске есть 856 единиц техники для уборки дорог. Тогда для города собирались привезти еще 20 машин.

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