Минус Калининград, плюс Казань: стали известны субсидированные авиамаршруты из Новосибирска на 2022 год

В аэропорту Толмачёво обновили список субсидированных авиамаршрутов из Новосибирска на 2022 год. В этом году полететь по билетам меньшей стоимости можно будет в 26 городов. Авиаперевозки по этим направлениям софинансируются бюджетом Новосибирской области. По данным Росавиации, в 2021 году таких направлений было больше — в 31 город. Из списка пропали Калининград, Сургут и Яр-Сале, но появились и новые направления, например, Казань.
Список городов утвердило 31 декабря 2021 года Правительство РФ. На 2022 год в перечень субсидируемых по данному постановлению маршрутов из международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им.
— Выполнять полеты по вышеперечисленным направлениям планируют авиакомпании S7 Airlines и «Ямал» (рейсы «Ямала» — Новый Уренгой и Салехард), — рассказали в пресс-службе Толмачёво.
Билеты меньшей стоимости доступны пассажирам всех категорий.
— Цены на авиабилеты будут известны после того, как начнут продавать билеты, — рассказали в пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС.
Мы направили запрос в S7 и в авиакомпанию «Ямал» с просьбой уточнить, насколько понизятся цены и какой спрос на такие билеты. Ответа на запрос на момент публикации не было.
Строительство нового терминала в аэропорту Толмачёво закончено на 70%, сообщили в пресс-центре компании. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и чистовой отделке.