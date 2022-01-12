Минус Калининград, плюс Казань: стали известны субсидированные авиамаршруты из Новосибирска на 2022 год

В аэропорту Толмачёво обновили список субсидированных авиамаршрутов из Новосибирска на 2022 год. В этом году полететь по билетам меньшей стоимости можно будет в 26 городов. Авиаперевозки по этим направлениям софинансируются бюджетом Новосибирской области. По данным Росавиации, в 2021 году таких направлений было больше — в 31 город. Из списка пропали Калининград, Сургут и Яр-Сале, но появились и новые направления, например, Казань.

Список городов утвердило 31 декабря 2021 года Правительство РФ. На 2022 год в перечень субсидируемых по данному постановлению маршрутов из международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А. И . Покрышкина включены 26 направлений : Анадырь, Барнаул, Братск, Волгоград, Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Салехард, Самара, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Ханты-Мансийск.