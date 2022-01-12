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Минус Калининград, плюс Казань: стали известны субсидированные авиамаршруты из Новосибирска на 2022 год

Дешево перевозить новосибирцев будут авиакомпании S7 и «Ямал»

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Полететь дешевле можно будет по 26 направлениям

Полететь дешевле можно будет по 26 направлениям

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В аэропорту Толмачёво обновили список субсидированных авиамаршрутов из Новосибирска на 2022 год. В этом году полететь по билетам меньшей стоимости можно будет в 26 городов. Авиаперевозки по этим направлениям софинансируются бюджетом Новосибирской области. По данным Росавиации, в 2021 году таких направлений было больше — в 31 город. Из списка пропали Калининград, Сургут и Яр-Сале, но появились и новые направления, например, Казань.

Список городов утвердило 31 декабря 2021 года Правительство РФ. На 2022 год в перечень субсидируемых по данному постановлению маршрутов из международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина включены 26 направлений: Анадырь, Барнаул, Братск, Волгоград, Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Салехард, Самара, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Ханты-Мансийск.

— Выполнять полеты по вышеперечисленным направлениям планируют авиакомпании S7 Airlines и «Ямал» (рейсы «Ямала» — Новый Уренгой и Салехард), — рассказали в пресс-службе Толмачёво.

Билеты меньшей стоимости доступны пассажирам всех категорий.

— Цены на авиабилеты будут известны после того, как начнут продавать билеты, — рассказали в пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС.

Мы направили запрос в S7 и в авиакомпанию «Ямал» с просьбой уточнить, насколько понизятся цены и какой спрос на такие билеты. Ответа на запрос на момент публикации не было.

Строительство нового терминала в аэропорту Толмачёво закончено на 70%, сообщили в пресс-центре компании. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и чистовой отделке.

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