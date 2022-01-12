«Закончили на 70%»: стройка многомиллиардного терминала в Толмачево вышла на заключительный этап

Строительство нового терминала в аэропорту Толмачево закончено на 70%, сообщили в пресс-центре компании. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и чистовой отделке.
— Строительство объекта вышло на заключительный этап. Завершены все работы по монтажу несущих конструкций. Закрыто 70% теплового контура аэровокзального комплекса. В главном атриуме аэровокзального комплекса устанавливаются четыре купола и светопрозрачные фасадные системы. Также продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей, — рассказали в пресс-службе Толмачево.
В ближайшее время строители начнут устанавливать декоративные панели на фасаде главного атриума, монтаж инженерного оборудования на покрытии здания, завершение работ на подстанции ПС-110кВ, а также начало монтажных работ автоматической багажной системы. Сейчас строительство идет на опережение с 1,5% от утвержденного графика.
Новый терминал планируют открыть к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как объект выглядел в конце 2021 года.