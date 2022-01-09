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Запуск «Ласточки» из Новосибирска в Томск отложили из-за коронавируса

Запуск скоростного поезда отложили на неопределенный срок

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Первая «Ласточка» появилась в Новосибирске еще в 2019 году

Первая «Ласточка» появилась в Новосибирске еще в 2019 году

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Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» между Новосибирском и Томском отложили — его планировали с 2019 года.

Как пишет Vtomske.ru со ссылкой на замгубернатора Томской области Игоря Шатурного, запустить «Ласточку» между регионами планировали еще в конце 2020 года:

— В связи со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также необходимостью подготовки инфраструктуры запуск электропоезда «Ласточка» перенесен РЖД на более поздний срок, — цитирует издание Игоря Шатурного.

С декабря между Томском и Новосибирском пять раз в неделю ходит скоростной поезд № 869/870.

Первая «Ласточка» приехала в Новосибирск в сентябре 2019 года — ее планировали пустить по маршруту Новосибирск — Омск. НГС тогда побывал в необычном для Сибири скоростном электропоезде — тогда такие ходили только в Москве. Спустя год такой же решили пустить между Новосибирском и Барнаулом. Журналист НГС направила запрос в РЖД с просьбой уточнить планы по запуску «Ласточек».

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«Ласточка»РЖДТомск
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