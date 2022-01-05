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ДТП на Бердском шоссе спровоцировало пробки из Бердска в Новосибирск

Из-за ДТП перекрыто полторы полосы, затор образовался на протяжении более 10 км

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Пробка в выходной день образовалась из-за ДТП

Пробка в выходной день образовалась из-за ДТП

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Корреспондент НГС Александра Трофименко угодила в пробку на Бердском шоссе по пути из Бердска к Первомайскому району.

— Из-за ДТП перекрыли полторы полосы движения. Авария мелкая, никто не пострадал, но пробка серьезная образовалась, сейчас затор почти до Бердска. Пришлось постоять в пробке по дороге домой, — сообщает Трофименко.

Вот так выглядит дорожная обстановка на момент публикации материала

Вот так выглядит дорожная обстановка на момент публикации материала

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Корреспонденту НГС удалось сделать и фото самого ДТП.

На месте аварии работают экипаж ГИБДД и аварийный комиссар

На месте аварии работают экипаж ГИБДД и аварийный комиссар

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В самом Новосибирске дорожная ситуация на порядок лучше: 2 балла из 10 по шкале сервиса «Яндекс.Пробки».

Накануне вечером брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» оказался на разделительном отбойнике на Димитровском мосту в Железнодорожном районе Новосибирска. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

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