ДТП на Бердском шоссе спровоцировало пробки из Бердска в Новосибирск

Корреспондент НГС Александра Трофименко угодила в пробку на Бердском шоссе по пути из Бердска к Первомайскому району.
— Из-за ДТП перекрыли полторы полосы движения. Авария мелкая, никто не пострадал, но пробка серьезная образовалась, сейчас затор почти до Бердска. Пришлось постоять в пробке по дороге домой, — сообщает Трофименко.
Корреспонденту НГС удалось сделать и фото самого ДТП.
В самом Новосибирске дорожная ситуация на порядок лучше:
Накануне вечером брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» оказался на разделительном отбойнике на Димитровском мосту в Железнодорожном районе Новосибирска. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.