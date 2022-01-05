ДТП на Бердском шоссе спровоцировало пробки из Бердска в Новосибирск

В самом Новосибирске дорожная ситуация на порядок лучше: 2 балла из 10 по шкале сервиса «Яндекс.Пробки».

Накануне вечером брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» оказался на разделительном отбойнике на Димитровском мосту в Железнодорожном районе Новосибирска. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

