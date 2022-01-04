Автомобиль «Яндекс.Такси» повис на отбойнике на Димитровском мосту

Сегодня вечером, 4 января, брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» оказался на разделительном отбойнике на Димитровском мосту в Железнодорожном районе Новосибирска. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.
— Автомобиль двигался на правый берег. Перед тоннелем предупреждающий знак отсутствует, сам отбойник засыпан всегда грязным снегом. Несложно вылететь на отбойник, когда не знаешь о его существовании, — рассказал НГС очевидец аварии.
В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска корреспонденту НГС ответили, что в ДТП никто не пострадал.
— Без пострадавших. ДТП оформляют с материальным ущербом.
2 января новосибирцы стали участниками двух серьезных ДТП в Республике Алтай за один день. В авариях есть пострадавшие.