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Автомобиль «Яндекс.Такси» повис на отбойнике на Димитровском мосту

Машина оказалась на разделительной полосе

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Другие автомобили не пострадали

Другие автомобили не пострадали

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Сегодня вечером, 4 января, брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» оказался на разделительном отбойнике на Димитровском мосту в Железнодорожном районе Новосибирска. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

— Автомобиль двигался на правый берег. Перед тоннелем предупреждающий знак отсутствует, сам отбойник засыпан всегда грязным снегом. Несложно вылететь на отбойник, когда не знаешь о его существовании, — рассказал НГС очевидец аварии.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска корреспонденту НГС ответили, что в ДТП никто не пострадал.

— Без пострадавших. ДТП оформляют с материальным ущербом.

2 января новосибирцы стали участниками двух серьезных ДТП в Республике Алтай за один день. В авариях есть пострадавшие.

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ДТПДимитровский мостповис на отбойнике
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