Новосибирец проехал на моноколесе по Кирова — в ГИБДД рассказали, что ему за это грозит

Новосибирец проехал по центру города на моноколесе
Сегодня, 9 июля, в Новосибирске по проезжей части улицы Кирова проехал новосибирец на моноколесе.
Молодого человека сняли на видео, где заметно, как он передвигается по проезжей части: при поворотах он сигнализирует вытянутой рукой. На нём была надета защита, в том числе шлем с прикрепленной камерой GoPro.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, на сегодняшний момент участники дорожного движения, которые передвигаются на самокатах, электросамокатах, гироскутерах, а также моноколесах, не отнесены в отдельную группу и приравниваются к пешеходам.
— Данным участникам запрещено на своих устройствах передвигаться по проезжей части. Они должны двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, не создавая помех другим участникам дорожного движения. При этом пересекать проезжую часть им необходимо в зоне пешеходных переходов, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Если пешеход будет передвигаться по проезжей части на моноколесе, электросамокате, самокате, то сотрудники ГИБДД могут привлечь к его к административной ответственности по
— Если пешеходы будут двигаться и создавать помехи в движении ТС, то это будет
КоАП РФ, статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.
КоАП РФ, статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Мэрия Новосибирска подготовила документ, который будет регулировать передвижение на электросамокатах в городе. Самокаты нельзя будет парковать в парках и у памятников.
Сибиряк отказался от машины в пользу самоката — он рассказал, чем закончился его эксперимент.