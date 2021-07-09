Новосибирец проехал на моноколесе по Кирова — в ГИБДД рассказали, что ему за это грозит

— Данным участникам запрещено на своих устройствах передвигаться по проезжей части. Они должны двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, не создавая помех другим участникам дорожного движения. При этом пересекать проезжую часть им необходимо в зоне пешеходных переходов, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Если пешеход будет передвигаться по проезжей части на моноколесе, электросамокате, самокате, то сотрудники ГИБДД могут привлечь к его к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП . Штраф составит 500 рублей.

— Если пешеходы будут двигаться и создавать помехи в движении ТС, то это будет ст. 12.30 КоАП . В данном случае штраф будет 1000 рублей. Если нарушат ПДД на проезжей части и причинят легкой или средней тяжести вред здоровью потерпевшего, то штраф будет от 1000 до 1500 рублей — ч. 2 ст. 12.30 , — добавили в ГИБДД.

КоАП РФ, статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.



КоАП РФ, статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

