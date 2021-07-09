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Новосибирец проехал на моноколесе по Кирова — в ГИБДД рассказали, что ему за это грозит

Мужчина находился в общем потоке с машинами

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Новосибирец на моноколесе был в необходимом обмундировании

Новосибирец на моноколесе был в необходимом обмундировании

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Новосибирец проехал по центру города на моноколесе

Сегодня, 9 июля, в Новосибирске по проезжей части улицы Кирова проехал новосибирец на моноколесе.

Молодого человека сняли на видео, где заметно, как он передвигается по проезжей части: при поворотах он сигнализирует вытянутой рукой. На нём была надета защита, в том числе шлем с прикрепленной камерой GoPro.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, на сегодняшний момент участники дорожного движения, которые передвигаются на самокатах, электросамокатах, гироскутерах, а также моноколесах, не отнесены в отдельную группу и приравниваются к пешеходам.

— Данным участникам запрещено на своих устройствах передвигаться по проезжей части. Они должны двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, не создавая помех другим участникам дорожного движения. При этом пересекать проезжую часть им необходимо в зоне пешеходных переходов, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Если пешеход будет передвигаться по проезжей части на моноколесе, электросамокате, самокате, то сотрудники ГИБДД могут привлечь к его к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП. Штраф составит 500 рублей.

— Если пешеходы будут двигаться и создавать помехи в движении ТС, то это будет ст. 12.30 КоАП. В данном случае штраф будет 1000 рублей. Если нарушат ПДД на проезжей части и причинят легкой или средней тяжести вред здоровью потерпевшего, то штраф будет от 1000 до 1500 рублей — ч. 2 ст. 12.30, — добавили в ГИБДД.

КоАП РФ, статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

КоАП РФ, статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Мэрия Новосибирска подготовила документ, который будет регулировать передвижение на электросамокатах в городе. Самокаты нельзя будет парковать в парках и у памятников.

Сибиряк отказался от машины в пользу самоката — он рассказал, чем закончился его эксперимент.

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ПДДмоноколесопроезжая часть
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