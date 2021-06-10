В Новосибирске разрешат двигаться на электросамокатах со скоростью в 25 км/ч. Какие еще ограничения введут?

Мэрия Новосибирска подготовила документ, который будет регулировать передвижение на электросамокатах в городе. Стало известно, какие ограничения начнут действовать в городе, если его подпишут на этой неделе.



Горожанам запретят передвигаться на электросамокатах на территории парков культуры и отдыха на пешеходных зонах. При этом можно будет ездить на велодорожках со скоростью не более 10 км/ч. Скорость на улицах с интенсивным движением ограничат до 15 км/ч, до 20 км/ч — на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах. Со скоростью в 25 км/ч можно будет двигаться на велодорожках и специальной инфраструктуре.