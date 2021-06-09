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В Петербурге самокаты пропали из приложений. Сервисы останавливают свою работу

В службах поддержки заявляют, что работа прекращается на неопределенный срок

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В 2021 году электросамокаты стали в России хитом сезона

В 2021 году электросамокаты стали в России хитом сезона

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С утра жители Санкт-Петербурга с трудом могут в аренду взять электросамокат: приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет. Так, корреспондент «Фонтанки» не нашел самокатов у Whoosh, Urent, Red Wheels, Eleven. В ScooBee вообще не удалось зарегистрироваться. Несколько самокатов предлагает разве что «Молния», но не в самом центре города.

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Чуть позже сервис аренды самокатов Whoosh сообщил пользователям о приостановке работы в Петербурге на неопределенный срок.

— Мы вынуждены приостановить работу сервиса на неопределенный срок. Причины уточнить не можем. Приносим извинения, — говорится в сообщении службы поддержки.

А кикшеринг Molnia убирает самокаты из города.

— Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать. Как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим, — сказано в уведомлении.

При этом телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что самокаты изымают следователи в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Представители Red Wheels в разговоре с нашим корреспондентом пояснили, что в этом сезоне в Петербурге их проекта нет — сейчас они работают в Самаре и Ярославле, и в этих регионах обстановка пока спокойная.

— Запрет действует только на Санкт-Петербург, поэтому в других регионах всё пока что, к счастью, работает, — рассказал менеджер проекта Red Wheels Тимур Качаев. — Но, естественно, эта ситуация говорит о многом. Если у Следственного комитета получилось так легко из-за трех случаев… Всё зависит в конечном итоге от людей, которые управляют самокатами. И то же самое можно сказать про каршеринги. Сколько случаев с каршерингами, что люди и пьяные садятся за руль, и наркоманы водят машины, и летальные исходы случаются, но тем не менее каршеринги у нас работают и закрывались только на время пандемии. Так что возникают вопросы. Говорить, что эти случаи специально подстроены, наверное, не совсем правильно, но очень много совпадений.

В 2021 году электросамокаты стали в России хитом сезона, в том числе потому, что ряд крупных прокатных контор зашел в новые города. Но хитом они стали и в негативном смысле: количество происшествий начало переходить в качество. 8 июня в Петербурге приняли решение о значительном ограничении скорости электросамокатов, это касается двух районов города — Центрального и Петроградского.

На днях Минтранс выступил с предложением о запрете передвигаться по тротуарам на самокатах весом более 35 кг. Ведомство также предложило ограничить скорость езды по пешеходным зонам — до 20 км/ч, а максимальная скорость, с которой самокатам разрешат выезжать на дорогу, — 25 км/ч. В ГИБДД уже поддержали это предложение, но сказали, что делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

— С точки зрения общих подходов чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение — и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет? Но опять же у нас всё равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч, — цитирует ТАСС начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

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