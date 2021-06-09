В Петербурге самокаты пропали из приложений. Сервисы останавливают свою работу

С утра жители Санкт-Петербурга с трудом могут в аренду взять электросамокат: приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет. Так, корреспондент «Фонтанки» не нашел самокатов у Whoosh, Urent,
Чуть позже сервис аренды самокатов Whoosh сообщил пользователям о приостановке работы в Петербурге на неопределенный срок.
— Мы вынуждены приостановить работу сервиса на неопределенный срок. Причины уточнить не можем. Приносим извинения, — говорится в сообщении службы поддержки.
А кикшеринг Molnia убирает самокаты из города.
— Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать. Как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим, — сказано в уведомлении.
При этом телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что самокаты изымают следователи в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Представители Red Wheels в разговоре с нашим корреспондентом пояснили, что в этом сезоне в Петербурге их проекта нет — сейчас они работают в Самаре и Ярославле, и в этих регионах обстановка пока спокойная.
— Запрет действует только на Санкт-Петербург, поэтому в других регионах всё пока что, к счастью, работает, — рассказал менеджер проекта Red Wheels Тимур Качаев. — Но, естественно, эта ситуация говорит о многом. Если у Следственного комитета получилось так легко из-за трех случаев… Всё зависит в конечном итоге от людей, которые управляют самокатами. И то же самое можно сказать про каршеринги. Сколько случаев с каршерингами, что люди и пьяные садятся за руль, и наркоманы водят машины, и летальные исходы случаются, но тем не менее каршеринги у нас работают и закрывались только на время пандемии. Так что возникают вопросы. Говорить, что эти случаи специально подстроены, наверное, не совсем правильно, но очень много совпадений.
В 2021 году электросамокаты стали в России хитом сезона, в том числе потому, что ряд крупных прокатных контор зашел в новые города. Но хитом они стали и в негативном смысле: количество происшествий начало переходить в качество.
На днях Минтранс выступил с предложением о запрете передвигаться по тротуарам на самокатах весом более
— С точки зрения общих подходов чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение — и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости