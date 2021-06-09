В Петербурге самокаты пропали из приложений. Сервисы останавливают свою работу

В 2021 году электросамокаты стали в России хитом сезона, в том числе потому, что ряд крупных прокатных контор зашел в новые города. Но хитом они стали и в негативном смысле: количество происшествий начало переходить в качество. 8 июня в Петербурге приняли решение о значительном ограничении скорости электросамокатов, это касается двух районов города — Центрального и Петроградского.

На днях Минтранс выступил с предложением о запрете передвигаться по тротуарам на самокатах весом более 35 кг . Ведомство также предложило ограничить скорость езды по пешеходным зонам — до 20 км/ч , а максимальная скорость, с которой самокатам разрешат выезжать на дорогу, — 25 км/ч . В ГИБДД уже поддержали это предложение, но сказали, что делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы.