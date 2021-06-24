«Это был ужас и ненависть». Сибиряк отказался от машины в пользу самоката — чем закончился его эксперимент

Электросамокаты стали такими популярными, что новосибирцы постоянно спорят, стоит ли ограничивать их скорость и передвижение. Самим самокатчикам не хватает хороших дорог, тем более пешеходы негодуют из-за того, что на них может кто-то внезапно наехать на тротуаре. Сибиряк Егор Егошин убежден: безопасность — это инфраструктура, а не правила. Он покатался на электросамокате в Москве и Новосибирске и пришел к интересным выводам. Публикуем его мнение от первого лица.

В Сибири только и разговоров, что о самокатах и правилах их использования. Так что я решил попробовать: каково это использовать их в качестве альтернативы машине, и случилось два очень показательных кейса. Спойлер: оказалось, дело не в правилах использования, ну совсем.

