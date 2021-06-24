«Это был ужас и ненависть». Сибиряк отказался от машины в пользу самоката — чем закончился его эксперимент

Сибиряк сравнил езду на электросамокате в Новосибирске и Москве
Электросамокаты стали такими популярными, что новосибирцы постоянно спорят, стоит ли ограничивать их скорость и передвижение. Самим самокатчикам не хватает хороших дорог, тем более пешеходы негодуют из-за того, что на них может кто-то внезапно наехать на тротуаре. Сибиряк Егор Егошин убежден: безопасность — это инфраструктура, а не правила. Он покатался на электросамокате в Москве и Новосибирске и пришел к интересным выводам. Публикуем его мнение от первого лица.
В Сибири только и разговоров, что о самокатах и правилах их использования. Так что я решил попробовать: каково это использовать их в качестве альтернативы машине, и случилось два очень показательных кейса. Спойлер: оказалось, дело не в правилах использования, ну совсем.
Сначала в Новосибирске мне нужно было заехать на полчаса в парикмахерскую в том районе, где не припаркуешься. Натурально: ехать 10 минут, а парковку можно искать еще
Главные причины — это ужасный асфальт, ямы, трещины, просто его отсутствие — я живу, как я думал, почти в центре! Вторая причина остановок — это физическая невозможность объехать пешеходов. Как вежливый самокатер, я никому не сигналил и просто ехал медленно сзади, выжидая, когда будет хотя бы метров 5 нормального асфальта нужной ширины, чтобы можно было безопасно обогнать. Третья причина — постоянные перекрестки и пандусы, проехать по которым, не спешившись, просто невозможно.
В итоге ехал я больше 20 минут, и средняя скорость оказалась 9,5 км/ч. Блин, да я бегаю в восстановительном темпе с большей скоростью! А тут еще пришлось постоянно быть в напряжении, ожидая то яму, то пандус. Реально, даже с детской коляской (кто знает, тот поймет) проще по городу идти, чем на самокате. Только настроение, в общем, испортилось.
Во второй раз в Москве с утра надо было съездить в бассейн в Лужниках (проблемы золотого миллиарда, ага) — и было три альтернативы: каршеринг (непонятно, где там парковаться, так как территория Лужников закрыта для машин), метро (стараюсь избегать) либо доехать напрямую по набережной на «Вуше». Итого — 8,2 км, судя по приложению, 24 минуты, средняя скорость —
Слезть с самоката за всю поездку пришлось 2 (!) раза — когда переходил дорогу. В похорошевшей Москве такой ширины тротуары, что даже попавшаяся навстречу компания из 4 мужиков с пивом в 7 утра, которые шли шеренгой, и то не заставила остановиться. Скинул скорость и объехал спокойно. Идущие / бегущие / велосипедисты в попутном и встречном направлении вообще никаких проблем ни у меня, ни у них не вызвали — и следить приходилось не за качеством асфальта и плитки, а за безопасной боковой дистанцией. По сравнению с метро, думаю, вышло бы по времени примерно столько же, но тут — едешь, дышишь воздухом, загораешь на солнце, в общем, не только транспорт, но и удовольствие.
Выводы: увы, неутешительны для Новосибирска. Пока не будет нормального асфальта, нормальной ширины пешеходных дорожек, инфраструктуры не только для пешего, но и колесного передвижения (тут и коляски, и самокаты, и ролики, и велосипеды детские) — мы будем говорить про безопасность и правила езды. Мне кажется, Новосибирск еще не понял, какой город через
НГС проводил свой тест-драйв сервисов проката электросамокатов — читайте, удобно ли ездить на электросамокатах и для чего они вообще могут понадобиться, а также сравните цены с такси.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции