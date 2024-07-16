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Лето Град и ветер до 20 м/с: в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды — предупреждение от МЧС

Град и ветер до 20 м/с: в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды — предупреждение от МЧС

В отдельных районах температура воздуха поднимется выше +30 градусов

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По данным синоптиков температура воздуха днем составит +25…+27 градусов

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды, ливнях и усилении ветра. В регионе завтра, 17 июля, прогнозируются дожди с градом.

— Ожидается жаркая погода от +30 градусов и выше. Местами дожди, град, гроза, шквалистый ветер до 20 м/с, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 17 июля в Новосибирске температура воздуха днем составит +25…+27 градусов, ночью столбики термометров остановятся на отметке +18…+20 градусов. Ожидается переменная облачность, ливень и ветер до 18 м/с.

НГС также изучил прогноз погоды сервисов на август, до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а 12 дней прогнозируют дожди.

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Комментарии
1
Гость
16 июля 2024, 18:23
Бармалея Я. Что-то меня выкинули, и восстановиться не могу. Сессия какая-то устарела, восстановление пароля по кругу идет... И что это за адресное окно браузера??? Тоска. Похолодание бы. Ладно, и дожди сойдут.
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