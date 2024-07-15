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Лето Жара и грозы: синоптики дали прогноз на ближайшие дни в Новосибирске — прохлады не будет

Жара и грозы: синоптики дали прогноз на ближайшие дни в Новосибирске — прохлады не будет

Температура может подняться до +32 градусов

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2 комментария
В ближайшие дни не стоит ожидать летней прохлады, аномальная жара сохраняется

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня. В городе сохранятся аномальная жара, будут и грозы с дождем, но прохлады ждать не стоит.

— Сохраняется аномально жаркая погода, 19 июля может быть температура чуть пониже +26... +28 градусов, — рассказала НГС дежурный синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Светлана Автухова.

16 июля, во вторник, синоптики ожидают погоду без осадков, ветер будет северо-восточный 2–7 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью составит +18... +20 градусов, днем поднимется до +30... +32 градусов.

В среду, 17 июля, специалисты прогнозируют ночь без осадков, а днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер будет также северо-восточный 3–8 м/с. Ночью температура составит +19... +21 градус, днем потеплеет до +29... +31 градусов.

18 июля, в четверг, синоптики ожидают временами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Ночью температура составит +18... +20 градусов, днем поднимется до +28... +30 градусов.

НГС также изучил прогноз погоды сервисов на август, до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а 12 дней прогнозируют дожди.

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Комментарии
2
Гость
15 июля 2024, 15:37
Жару включили спецыально для уменьшения населения
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