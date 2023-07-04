Какой будет погода в день Ивана Купалы в Новосибирске? Ответ синоптиков

В Новосибирске 7 июля, в день праздника Ивана Купалы, температура воздуха может подняться до +29 градусов. Во второй половине дня прогнозируют дождь.
Синоптики сообщили, что в Новосибирске температура ночью составит
— Дожди в городе возможны во второй половине дня. По области тоже будут в отдельных районах, — пояснила начальник отделов метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Температура днем в Новосибирской области составит
7 июля в Новосибирске отключат часть городских фонтанов. Это связано с тем, что некоторые объекты в день Ивана Купалы подвергаются вандализму.