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Какой будет погода в день Ивана Купалы в Новосибирске? Ответ синоптиков

Во второй половине дня стоит ждать дождей

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Ожидается, что в Новосибирске будет жарко

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В Новосибирске 7 июля, в день праздника Ивана Купалы, температура воздуха может подняться до +29 градусов. Во второй половине дня прогнозируют дождь.

Синоптики сообщили, что в Новосибирске температура ночью составит +15… +17 градусов, днем +27… +29 градусов. Ветер южный силой 4–9 м/с, местами до 14 м/с. Местами возможен небольшой дождь и гроза.

— Дожди в городе возможны во второй половине дня. По области тоже будут в отдельных районах, — пояснила начальник отделов метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Температура днем в Новосибирской области составит +27... +32 градуса.

7 июля в Новосибирске отключат часть городских фонтанов. Это связано с тем, что некоторые объекты в день Ивана Купалы подвергаются вандализму.

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