«Туда же смыло все кладбища!» После взрыва на Каховской ГЭС купаться в Черном море стало опасно? Что говорит эксперт

В течение двух-трех недель этот мусор и растворенные загрязняющие вещества с течениями могут дойти до берегов Румынии и Болгарии. Туристы, которые собирались отдохнуть на пляжах этих стран, должны следить за экологической обстановкой, ведь мы не знаем точно, что именно и в каком количестве попало в воду после разлива Днепра.



Российские курорты спасают течения и мидии

— Алексей Николаевич, а когда эти грязные воды «приедут» к берегам Крыма, Краснодарского края и Кавказа?

