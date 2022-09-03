Как отличить ядовитый гриб от съедобного — видеоинструкция от миколога (не попадите в реанимацию)

В Новосибирской области много видов опят, и все они имеют схожие признаки. Шляпка у съедобного опенка мелкочешуйчатая, и только у старых образцов она может быть гладкой. Ножка тоже с остатками чешуек. У осенних опят светлые споры, поэтому пластины всегда белые, но со временем темнеют. Также у них есть кольцо.

Осенний опенок, который чаще всего встречается в сентябре, можно перепутать с ложным серно-желтым опенком. Но опасный двойник более мелкий.

— Ложный серно-желтый опенок плодоносит всё лето. Его можно найти и в мае, и в августе, и даже в сентябре. У него никогда не бывает чешуек на шляпке. У гриба светлая ножка без кольца. Молодые грибы зеленоватые, потом становятся серно-желтыми, а к старости — совсем грязно-зеленого оттенка. Они слабоядовитые. Могут быть диарея, рвота, но смертельных отравлений не бывает. Все остальные ложные опята вообще не ядовиты, — добавила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.