Горячие сибирячки: началось голосование «Мисс России» — смотрим эффектные фото девушек в купальниках

На официальном сайте конкурса «Мисс Россия» стартовало онлайн-голосование — из Новосибирска и Новосибирской области участвуют две девушки. Помимо них есть и другие представительницы из Сибири.
— Первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов зрителей пройдут в ТОП-20 финалисток (еще 10 определит жюри), которые будут объявлены на торжественной церемонии в это воскресенье. Голосовать можно за одну девушку 1 раз в сутки, — говорится на сайте конкурса.
Смотрим на конкурсанток.
Новосибирск представляет Юлия Колмакова. Ей 23 года. Она профессиональная модель. Этим летом окончила НГУЭУ по направлению «Менеджмент организации». Сейчас учится в магистратуре в Высшей школе экономики в Москве на направление «Арт-дирекшн в моде».
Новосибирскую область представляет 18-летняя Милена Кислова. Девушка — будущий педиатр. Сейчас учится на первом курсе Кемеровского медицинского университета.
18-летняя Ариана Ахметова из Республики Тыва учится на первом курсе в Государственном университете экономики и управления на факультете землеустройства.
Дарье Безнощенко 18 лет и за нее будут болеть из Омска. Она студентка первого курса РГСУ по направления — реклама и связи с общественностью.
22-летняя Анжелика Григорьевская представляет Алтайский край. Сейчас она учится в магистратуре АлтГУ на первом курсе — «Анализ данных и разработка цифровых медиа».
Анне Черненко из Иркутска 18 лет. Она учится на факультете менеджмента в РАНХиГС.
Две красотки, представляющие Новосибирск и область на конкурсе «Мисс Россия», вчера показались в национальных костюмах.