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Горячие сибирячки: началось голосование «Мисс России» — смотрим эффектные фото девушек в купальниках

И не забываем отдавать свои голоса!

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Две девушки представляют Новосибирск и нашу область

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На официальном сайте конкурса «Мисс Россия» стартовало онлайн-голосование — из Новосибирска и Новосибирской области участвуют две девушки. Помимо них есть и другие представительницы из Сибири.

— Первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов зрителей пройдут в ТОП-20 финалисток (еще 10 определит жюри), которые будут объявлены на торжественной церемонии в это воскресенье. Голосовать можно за одну девушку 1 раз в сутки, — говорится на сайте конкурса.

Смотрим на конкурсанток.

Новосибирск представляет Юлия Колмакова. Ей 23 года. Она профессиональная модель. Этим летом окончила НГУЭУ по направлению «Менеджмент организации». Сейчас учится в магистратуре в Высшей школе экономики в Москве на направление «Арт-дирекшн в моде».

Юлия Колмакова — Новосибирск

Юлия Колмакова — Новосибирск

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Новосибирскую область представляет 18-летняя Милена Кислова. Девушка — будущий педиатр. Сейчас учится на первом курсе Кемеровского медицинского университета.

Милена Кислова — Новосибирская область

Милена Кислова — Новосибирская область

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18-летняя Ариана Ахметова из Республики Тыва учится на первом курсе в Государственном университете экономики и управления на факультете землеустройства.

Ариана Ахметова — Республика Тыва

Ариана Ахметова — Республика Тыва

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Дарье Безнощенко 18 лет и за нее будут болеть из Омска. Она студентка первого курса РГСУ по направления — реклама и связи с общественностью.

Дарья Безнощенко — Омск

Дарья Безнощенко — Омск

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22-летняя Анжелика Григорьевская представляет Алтайский край. Сейчас она учится в магистратуре АлтГУ на первом курсе — «Анализ данных и разработка цифровых медиа».

Анжелика Григорьевская — Алтайский край

Анжелика Григорьевская — Алтайский край

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Анне Черненко из Иркутска 18 лет. Она учится на факультете менеджмента в РАНХиГС.

Анна Черненко — Иркутск

Анна Черненко — Иркутск

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Две красотки, представляющие Новосибирск и область на конкурсе «Мисс Россия», вчера показались в национальных костюмах.

Мисс РоссияКонкурс красотыГолосованиеНовосибирскСибирь
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