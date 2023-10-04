Горячие сибирячки: началось голосование «Мисс России» — смотрим эффектные фото девушек в купальниках

— Первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов зрителей пройдут в ТОП-20 финалисток (еще 10 определит жюри), которые будут объявлены на торжественной церемонии в это воскресенье. Голосовать можно за одну девушку 1 раз в сутки, — говорится на сайте конкурса.

