Породистые лошади и первоклассные жокеи: 10 атмосферных кадров со скачек на новосибирском ипподроме — фоторепортаж

В эти выходные прошли бега «Большого Сибирского Круга» Источник: Ольга Ченцова











На новосибирском ипподроме в эти выходные прошли бега «Большого Сибирского Круга». Десятки первоклассных жокеев на своих скакунах показали рвение к победе на трассе.



Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе. Зрители делали ставки, кто же из породистых скакунов первым пересечет финишную черту.

Участие приняли десятки первоклассных жокеев Источник: Ольга Ченцова











Лошадей долго готовили к скачкам Источник: Ольга Ченцова











Лишь один станет победителем гонки Источник: Ольга Ченцова











Момент гонки Источник: Ольга Ченцова











Несмотря на то, что в Новосибирске прошел дождь, это никак не помешало бегам. Оказывается, в пасмурную погоду наездники предпочитают скакать прямо по лужам и не тратить время, чтобы их объехать. На заездах очень важна роль жокея, ведь именно ему нужно рассчитать силы коня, чтобы уложить его в дистанцию по секундам.

Во время гонок в воздух поднимаются клубы пыли Источник: Ольга Ченцова











Лошадь с детства готовят к скачкам Источник: Ольга Ченцова











В гонке участвуют лошади разных пород Источник: Ольга Ченцова











На скачках конкуренция нешуточная Источник: Ольга Ченцова











Яркие моменты скачек Источник: Ольга Ченцова











Ранее жительница Новосибирска выставила на продажу двух ахалтекинских жеребцов. За каждого скакуна женщина просит по 500 тысяч рублей.

