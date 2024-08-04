Породистые лошади и первоклассные жокеи: 10 атмосферных кадров со скачек на новосибирском ипподроме — фоторепортаж

На новосибирском ипподроме в эти выходные прошли бега «Большого Сибирского Круга». Десятки первоклассных жокеев на своих скакунах показали рвение к победе на трассе.
Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе. Зрители делали ставки, кто же из породистых скакунов первым пересечет финишную черту.
Несмотря на то, что в Новосибирске прошел дождь, это никак не помешало бегам. Оказывается, в пасмурную погоду наездники предпочитают скакать прямо по лужам и не тратить время, чтобы их объехать. На заездах очень важна роль жокея, ведь именно ему нужно рассчитать силы коня, чтобы уложить его в дистанцию по секундам.
Ранее жительница Новосибирска выставила на продажу двух ахалтекинских жеребцов. За каждого скакуна женщина просит по 500 тысяч рублей.
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