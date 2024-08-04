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Спорт Породистые лошади и первоклассные жокеи: 10 атмосферных кадров со скачек на новосибирском ипподроме — фоторепортаж

Породистые лошади и первоклассные жокеи: 10 атмосферных кадров со скачек на новосибирском ипподроме — фоторепортаж

Посмотреть на скачки пришли сотни человек

275
1 комментарий
В эти выходные прошли бега «Большого Сибирского Круга»

На новосибирском ипподроме в эти выходные прошли бега «Большого Сибирского Круга». Десятки первоклассных жокеев на своих скакунах показали рвение к победе на трассе.

Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе. Зрители делали ставки, кто же из породистых скакунов первым пересечет финишную черту.

Участие приняли десятки первоклассных жокеев
Лошадей долго готовили к скачкам
Лишь один станет победителем гонки
Момент гонки

Несмотря на то, что в Новосибирске прошел дождь, это никак не помешало бегам. Оказывается, в пасмурную погоду наездники предпочитают скакать прямо по лужам и не тратить время, чтобы их объехать. На заездах очень важна роль жокея, ведь именно ему нужно рассчитать силы коня, чтобы уложить его в дистанцию по секундам.

Во время гонок в воздух поднимаются клубы пыли
Лошадь с детства готовят к скачкам
В гонке участвуют лошади разных пород
На скачках конкуренция нешуточная
Яркие моменты скачек

Ранее жительница Новосибирска выставила на продажу двух ахалтекинских жеребцов. За каждого скакуна женщина просит по 500 тысяч рублей.

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Комментарии
3
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
5 августа 2024, 00:02
Бедные лошадки, мало таво, што об них сверху труцца своими фанючими яйками и очками потные мужланы, дак потом их в оврагах, эти жэ "жокэи" догрызают....Какая мэрзость!😲😼
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