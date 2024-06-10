«Нарядный, без пороков»: сибирячка продает лошадей по цене спорткара — за эти деньги можно купить легендарную Audi TT

Жеребята растут на выпасе Источник: Avito











Жительница Новосибирска Ольга продает двух жеребцов по 500 тысяч рублей за каждого. По словам продавца, это — чистокровные ахалтекинские жеребчики 2022 и 2023 годов рождения. Объявления разместили на сайте Avito.

Ахалтекинская лошадь — одна из древнейших верховых пород. Выведена в горных и степных районах Центральной Азии на территории нынешней Туркмении ок. 4–3 вв. до н. э. Использовалась как боевая лошадь (верховая и колесничная). Оказала большое влияние на формирование многих пород.



— Предлагается к продаже великолепный жеребчик от великолепных родителей 2023 года рождения. Отняли от матери в январе-феврале. Растет на свободе, выпасе. Породный, на природных движениях, — отметила продавец Ольга на сайте объявлений.



Жеребята — породистые, и уже подросли Источник: Avito











Она также добавила, что у жеребца замечательный характер. Он буланый (светло-рыжий с чёрным хвостом и гривой — прим ред.), с раскосыми глазами.



— Нарядный (лошадь с крупными отметинами на голове и/или ногах, особенно если масть тёмная — прим. ред.), просто мечта! Все в нем прекрасно! Второй — роскошный соловый жеребчик (лошади, у которых окрас корпуса, головы, шеи и ног варьирует от медового до песочного, со светлой, палевой или белой гривой и хвостом) 2022 года рождения. Нарядный, без пороков, на великолепных движениях с отличной родословной! Чья-то мечта может сбыться!, — пишет Ольга.



Ольга заявила, что животные протестированы институтом ВНИИК по ДНК, есть заключение, что они — чистокровные ахалтекинские лошади с именитой родословной. Женщина рассказала, что лошади живут и пасутся неподалеку от Кудряшевского бора под Новосибирском, где много трав. Место довольно отдаленное от коммуникаций и других людей.



— Летом жеребцы питаются практически одной травой. Зимой, конечно, сеном. Сено даём вволю. Овса немного, больше для баловства, но всегда по времени. У лошадей режим. Занимаемся лошадьми 7 лет. Конюшню построил муж, чтобы наши питомцы ни в чем не нуждались. Держим лошадей для себя — они для нас часть семьи, — отметила сибирячка в разговоре с НГС.

Лошадями семья Ольги занимается уже 7 лет Источник: Avito











Каждое животное Ольга оценила в 500 тысяч рублей. Продавец также добавила, что в последнее время в России упал спрос на лошадей, а ценителей ахалтекинской породы совсем не много.



— Звонят многие, но все хотят хорошую лошадь за копейки. Логика странная у людей — купить хотят дёшево, а продать дорого. Лошади хороших кровей, породные, умные невероятно, — заключила владелица.



За 500 тысяч рублей в Новосибирске, судя по данным объявлений Avito, можно купить небольшую дачу с домиком-сараем, без документов по членской книжке или в достаточном удалении от города. Также можно купить автомобиль. Например, за ту же цену продают легендарный спорткар Audi TT 1999 года выпуска.

Этот автомобиль считается легендарным, а еще очень красивым Источник: Avito











Этот автомобиль эксперты считают одним из самых красивых и интересных за последние 25 лет. Впервые модель анонсировали в качестве концептуального спорткара в 1995 году. В серийное производство ее вывели в 1998 году, после чего модель сразу получила народное признание. Также эта машина стала символом Audi.

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