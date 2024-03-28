«Новая метла метет категорично»: в ХК «Сибирь» уволили весь тренерский штаб — работы лишился и отец звезды НХЛ

Новосибирский ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. Информацию об этом распространила пресс-служба команды.
Сообщается, что срок действия контрактов ХК «Сибирь» с Сергеем Кривокрасовым, Андреем Тарасенко, Александром Завьяловым, Егором Подомацким и Александром Сыроватским истекает 30 апреля 2024 года. Предложения остаться в штабе специалисты не получили, после завершения действия контрактов они покинут ХК «Сибирь».
— В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее, — добавили в пресс-службе «Сибири».
Спортивный эксперт и журналист Дмитрий Ерыкалов в беседе с корреспондентом НГС назвал смену тренерского штаба знаковым событием.
— Надо понимать, что в руководстве у «Сибири» сейчас кардинальные перемены — новый генеральный директор и новый спортивный директор хотят начать всё с чистого листа, чтобы не пользоваться наследием Кирилла Фастовского. Понятно желание людей, чтобы не было отрицательного шлейфа. Андрей Тарасенко был незаменимым человеком в тренерском в штабе и в клубе в целом в разных ролях, его отмечали как большого мастера индивидуальной работы с игроками, с молодыми игроками. Отмечу, что Подомацкий — сильный тренер вратарей, он помог прогрессу вратаря Антона Красоткина. Сергей Кривокрасов как тренер по большинству отличный специалист. В Новосибирске задумали революционные перемены наверху, в итоге затронут клуб они сверху до низу, новая метла метет категорично, — считает Ерыкалов.
О расторжении контракта с Кириллом Фастовским, который занимал должность гендиректора 14 лет, стало известно на прошлой неделе. Его место занял Лев Крутохвостов, ранее НГС разобрался в его биографии и биографиях других членов нового руководства ХК «Сибирь».
Андрей Тарасенко известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебренного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 года. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.