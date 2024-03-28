«Новая метла метет категорично»: в ХК «Сибирь» уволили весь тренерский штаб — работы лишился и отец звезды НХЛ

— Надо понимать, что в руководстве у «Сибири» сейчас кардинальные перемены — новый генеральный директор и новый спортивный директор хотят начать всё с чистого листа, чтобы не пользоваться наследием Кирилла Фастовского. Понятно желание людей, чтобы не было отрицательного шлейфа. Андрей Тарасенко был незаменимым человеком в тренерском в штабе и в клубе в целом в разных ролях, его отмечали как большого мастера индивидуальной работы с игроками, с молодыми игроками. Отмечу, что Подомацкий — сильный тренер вратарей, он помог прогрессу вратаря Антона Красоткина. Сергей Кривокрасов как тренер по большинству отличный специалист. В Новосибирске задумали революционные перемены наверху, в итоге затронут клуб они сверху до низу, новая метла метет категорично, — считает Ерыкалов.

