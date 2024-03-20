«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю». Вспоминаем легендарные цитаты Василия Уткина: 30 фраз-афоризмов

Мы решили почтить память легенды подборкой из 30 знаменитых цитат. И она будет интересна не только любителям спорта.

Самые известные цитаты и мемы

«Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол!»

Весной 2003 года Василию Уткину и Юрию Розанову выпала возможность насладиться одним из самых запоминающихся поединков в истории Лиги чемпионов. На стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реалом» со счетом 4:3, хотя в итоге в следующий раунд прошли мадридцы. Эта игра стала настоящим шедевром! Роналдо оформил хет-трик, Икер Касильяс совершил ряд впечатляющих сэйвов, Дэвид Бекхэм дважды поразил ворота, а вскоре после этого перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал». Уткин, полностью поглощенный эмоциями, высказал фразу, которая бы пришлась по душе каждому фанату, следившему за этим поединком. А Роман Абрамович настолько впечатлился, что решил приобрести «Челси».