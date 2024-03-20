«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю». Вспоминаем легендарные цитаты Василия Уткина: 30 фраз-афоризмов

Вечером 19 марта стало известно, что известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.
Любительский футбольный клуб «Эгриси», последний крупный проект, в который Уткин вложил все свои усилия, опубликовал в своих соцсетях такое заявление:
— Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами, — сообщили в официальных соцсетях медиаклуба.
Мы решили почтить память легенды подборкой из 30 знаменитых цитат. И она будет интересна не только любителям спорта.
Самые известные цитаты и мемы
«Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол!»
Весной 2003 года Василию Уткину и Юрию Розанову выпала возможность насладиться одним из самых запоминающихся поединков в истории Лиги чемпионов. На стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реалом» со счетом 4:3, хотя в итоге в следующий раунд прошли мадридцы. Эта игра стала настоящим шедевром! Роналдо оформил хет-трик, Икер Касильяс совершил ряд впечатляющих сэйвов, Дэвид Бекхэм дважды поразил ворота, а вскоре после этого перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал». Уткин, полностью поглощенный эмоциями, высказал фразу, которая бы пришлась по душе каждому фанату, следившему за этим поединком. А Роман Абрамович настолько впечатлился, что решил приобрести «Челси».
«Я видел дриблинг Арбелоа!»
Эту фразу знает, наверное, каждый болельщик: она стала универсальным образцом похвалы с элементами «подколки»: так можно описать любой финт от игрока, от которого не ждешь свершений. Эта фраза о защитнике «Реала» сказана в эпоху расцвета противостояния мадридцев с «Барселоной». Она быстро стала афоризмом.
«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем»
Так комментатор высказался о невероятном полуфинале Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:0) в 2012 году.
«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»
Василий Уткин точно подчеркнул постоянство состава ЦСКА и сборной России 15 лет назад.
«Ну, конечно, давайте посвистим. Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю»
Так Василий высказался о Криштиану Роналду во время матча «Реал» — «Барселона» — «Реал» (2:1) в 2015 году.
«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее»
Игра слов и каламбуры всегда доставляли Василию Уткину особое удовольствие: как-никак, по образованию он был филологом. Вот такой фразой он обозначил свои ожидания от появления спартаковского футболиста Хурадо во время матча «Спартак» — «Рубин» (1:0) в 2015 году.
«Смолов, ну ладно вам, кто из нас не получал по лицу? Разве что Фёдор Емельяненко»
Эта фраза была сказана во время матча РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (2:1) в 2015 году.
«Может быть, тут одна проблема у англичан, все-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоем на одного. Может быть, даже не совсем честно»
Можно сказать, что одним из наиболее запоминающихся матчей для Василия Уткина стал поединок между сборной Англии и скромной командой Тринидада и Тобаго на чемпионате мира в 2006 году. В составе английской команды играли такие звезды, как Дэвид Бэкхем, Майкл Оуэн, Фрэнк Лэмпард, Джон Терри и многие другие. А вот сборная Тринидада и Тобаго впервые принимала участие в чемпионате мира. Казалось, что победа для Англии будет простой задачей, но они смогли забить лишь на 83-й минуте. Весь второй тайм Уткин с наслаждением комментировал игру — конечно, он не упустил возможности поиздеваться над англичанами.
«Крауч! Расти, Крауч! Будь еще выше, Крауч!»
Эта яркая цитата родом из того же репортажа матча на чемпионате мира в 2006 году, и она все еще о мучениях англичан против Тринидада и Тобаго — их мытарства Василий все 90 минут мастерски высмеивал. Конкретно эта фраза была реакцией на очередной бездарный заброс на двухметрового форварда.
«Аяччо? А чо? Откуда здесь взяться взаимопониманию?»
Очередной каламбур — в этот раз о французском футбольном клубе под названием «Аяччо». Так Василий Уткин с иронией представил выдуманный диалог игроков.
Прочие цитаты Василия Уткина: менее известные, но не менее гениальные
- «По траектории полёта мяча я понял, что бил Дзюба».
- «Один раз не Фабрегас».
- «До начала матча пять минут, счет по-прежнему 0:0».
- «А ведь задница — это такая штука, которая женщин в мужчинах, я слышал, особенно заводит. Мне об этом говорили килограмм восемьдесят назад».
- «Вот он бежал и думал — щас забью, щас забью... А потом взял и не забил».
- «Вратаря так же, как и женщину, о возрасте не спрашивают».
- «Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится — бросайте её».
- «Судья подошел к Матерацци и они обменялись объятиями. Интересно, если бы судья подошел к Аббьяти, они бы обменялись матерацциами?»
- «В Химках сегодня дерби аббревиатур — ЦСКА против ПСВ. Кстати, на НТВ».
- «Луис Фабиану сыграл наверняка. Но Акинфеев сыграл еще наверняковее».
- «Если девушка узнает, что ее парень болеет за Динамо, надо немедленно замуж. Значит, верный. Что бы ни творила, он будет с ней».
- «Народная мудрость гласит, что нет более верного способа получить по морде, чем играть вратарем».
- «Мяч пролетел в считанных километрах от ворот».
- «Береги честь Смолову».
- «Обезмячил!»
- «Самир Насри — это не призыв к действию, это фамилия такая».
- «Более пустых ворот я в жизни не видел».
- «Москалев относится к игре как к простуде. Лепит и лепит горчичники».
- «У Спартака есть способность: даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть».
- «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй».
О жизни и смерти Василия Уткина «Городские порталы» рассказали в одном видео.
Как знаменитости отреагировали на смерть Василия Уткина, можно прочитать здесь. А наши коллеги из E1.RU собрали слова памяти легендарному журналисту.