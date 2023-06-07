Сын Виктора Толоконского стал гендиректором ФК «Новосибирск»

В Новосибирске сегодня, 7 июня, официально представили нового генерального директор футбольного клуба «Новосибирск». Им стал Алексей Толоконский, на должность его назначил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
— Алексей Толоконский родился 5 июля 1978 года в городе Новосибирске. В 2008–2014 годах руководил попечительским советом профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк», в 2014–2017 годах занимал должность президента клуба, — рассказали на сайте ФК «Новосибирск».
Ранее Алексей Толоконский играл в мини-футбол, а также в различных должностях возглавлял ПМФК «Сибиряк».
— Я люблю футбол, играю и сейчас, много времени посвятил его развитию. Для меня предложение возглавить ФК «Новосибирск» — это большая ответственность и очень интересная задача. У нас хорошая муниципальная школа футбола, нужно объединить усилия всех структур, чтобы главная команда давала результат. Первая задача ближайших дней — сформировать тренерский штаб, запустить процесс формирования состава главной команды, составить программу подготовки, чтобы основной состав плодотворно готовился к сезону, — передает слова Алексея Толоконского пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Алексей Толоконский, сын экс-губернатора НСО Виктора Толоконского, с 2017 года работал в мэрии Новосибирска на должности начальника управления физической культуры и спорта. Вчера, 6 июня, стало известно о его увольнении.
В конце апреля в управлении спорта и физкультуры мэрии Новосибирска начались масштабные кадровые изменения.