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«Переход абсолютно по наследству»: у новосибирской олимпийской школы по боксу новый директор — что стало с предыдущим

Новый руководитель воспитал трехкратного победителя первенства Европы

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Александр Митин работает тренером с 18 лет

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Нового директора назначили в спортивной школе олимпийского резерва по боксу — им стал Александр Митин. Он работает тренером с 18 лет.

О назначении сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Ранее должность директора спортивной школы занимал Сергей Татевосян — интерконтинентальный чемпион по версии WBC.

— Он очень давно возглавлял школу. Написал заявление по собственному желанию. Причина — переход на другую работу, — объяснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, вице-мэр.

Ранее она сообщала, что масштабные кадровые изменения будут происходить в спортивных учреждениях Новосибирска. И связано это с проведенными проверками.

— Это переход абсолютно по наследству — традиции продолжаются. Они вместе с Татевосяном ее создавали, эту школу. Преемственность, — подчеркнула вице-мэр.

Александр Сергеевич Митин имеет высшее педагогическое образование, старший тренер Новосибирской области. Воспитал 30 кандидатов в мастера спорта, 11 мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса. Известный воспитанник — Тетерев Даниил — трехкратный победитель первенства Европы, финалист первенства мира.

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