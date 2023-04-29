«Переход абсолютно по наследству»: у новосибирской олимпийской школы по боксу новый директор — что стало с предыдущим

Нового директора назначили в спортивной школе олимпийского резерва по боксу — им стал Александр Митин. Он работает тренером с
О назначении сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Ранее должность директора спортивной школы занимал Сергей Татевосян — интерконтинентальный чемпион по версии WBC.
— Он очень давно возглавлял школу. Написал заявление по собственному желанию. Причина — переход на другую работу, — объяснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, вице-мэр.
Ранее она сообщала, что масштабные кадровые изменения будут происходить в спортивных учреждениях Новосибирска. И связано это с проведенными проверками.
— Это переход абсолютно по наследству — традиции продолжаются. Они вместе с Татевосяном ее создавали, эту школу. Преемственность, — подчеркнула вице-мэр.
Александр Сергеевич Митин имеет высшее педагогическое образование, старший тренер Новосибирской области. Воспитал 30 кандидатов в мастера спорта, 11 мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса. Известный воспитанник — Тетерев Даниил — трехкратный победитель первенства Европы, финалист первенства мира.
В середине апреля должность покинул начальник управления физкультуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.
В марте экс-губернатора Василия Юрченко назначили директором Бердского электромеханического завода.