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Тема дняВасилий Юрченко возглавил завод в Бердске
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Экс-губернатора Василия Юрченко назначили директором Бердского электромеханического завода

Предприятие существует с 1959 года

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Детали назначения Василия Юрченко пока неизвестны

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Директором Бердского электромеханического завода стал бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Об этом сообщает сайт «РБК» со ссылкой на экс-руководителя завода Виктора Осина.

Детали назначения пока неизвестны. По информации сервиса «Контур.Фокус», БЭМЗ зарегистрирован 17 января 1994 года. В 2021 году выручка предприятия составила 937,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,6 миллиона рублей.

На сайте завода указано, что он работает с 1959 года. Направления деятельности — производство изделий космического приборостроения, выпуск нестандартного оборудования по заказу, изготовление деталей и узлов точной механики, производство потребительских электротоваров.

На самом заводе информацию о назначении не прокомментировали. Василий Юрченко на момент публикации также не смог ответить на вопросы НГС.

В январе стало известно, что Василий Юрченко взыскал через суд с Министерства финансов 7 миллионов рублей. Он получил их в качестве возмещения имущественного вреда из-за незаконного уголовного преследования.

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