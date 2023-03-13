Экс-губернатора Василия Юрченко назначили директором Бердского электромеханического завода

Директором Бердского электромеханического завода стал бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Об этом сообщает сайт «РБК» со ссылкой на экс-руководителя завода Виктора Осина.
Детали назначения пока неизвестны. По информации сервиса «Контур.Фокус», БЭМЗ зарегистрирован 17 января 1994 года. В 2021 году выручка предприятия составила 937,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,6 миллиона рублей.
На сайте завода указано, что он работает с 1959 года. Направления деятельности — производство изделий космического приборостроения, выпуск нестандартного оборудования по заказу, изготовление деталей и узлов точной механики, производство потребительских электротоваров.
На самом заводе информацию о назначении не прокомментировали. Василий Юрченко на момент публикации также не смог ответить на вопросы НГС.
В январе стало известно, что Василий Юрченко взыскал через суд с Министерства финансов 7 миллионов рублей. Он получил их в качестве возмещения имущественного вреда из-за незаконного уголовного преследования.