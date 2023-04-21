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«Локомотив» продолжит борьбу в полуфинале Суперлиги по волейболу благодаря победе дома

21 апреля БК «Локомотив» смог прервать победную серию казанского «Зенита»

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Победителя этой серии в финале ждет матч с москвичами или петербуржцами

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БК «Локомотив» 21 апреля одержал победу в домашнем матче против «Зенит-Казань». Проигрыш сегодня означал бы для новосибирской команды вылет из полуфинала Суперлиги по волейболу. Но сибиряки показали волю к победе, не уступив ни одного тайма.

Две предыдущие игры, проходившие в Казани 16 и 18 апреля, «Зенит» выиграл со счетом 3:1 и 3:0. Теперь с учетом домашней победы «Локомотива» счет в серии 1:2 в пользу казанской команды. Для победы в полуфинале нужно три победы, серия продолжается.

В финале сибиряков или казанцев ожидает победитель пары «Зенит-СПб» или московское «Динамо» (пока столичная команда ведет в серии 2:0).

В 2022 году новосибирский волейбольный «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России.

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