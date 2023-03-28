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Скандал на женском ЧМ по боксу: 19-летняя красотка из России проиграла сопернице, которую сочли псевдоженщиной

Кто и почему заподозрил спортсменку в подставе? Рассказываем коротко о главном спортивном скандале последних дней

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Видео: Городские порталы

Очередной чемпионат мира по боксу среди женщин не обошелся без скандала: в 1/8 финала спортсменку из Башкирии Азалию Аминеву обыграла соперница из Алжира по имени Хелиф, но позже у ряда участниц обнаружились мужские хромосомы. Среди отстраненных оказалась и соперница Азалии.

Почему алжирскую спортсменку заподозрили в подставе? И что об этом говорит сама Азалия? Смотрите в видеосюжете наших коллег из UFA1.RU, который опубликован чуть выше.

19-летняя Азалия начала заниматься боксом еще в 5 лет. Как она сама рассказывала в соцсетях, выбор был случайный — она просто пришла на ярмарку секций, где и приняла решение. В юношестве Азалия успела победить в чемпионате России, а в 2021 году и вовсе стала чемпионкой мира в весе до 64 килограммов.

После череды успешных выступлений Азалия отправилась на чемпионат мира в Индию, где быстро дошла до 1/8 финала, однако путь ей преградила спортсменка из Алжира. Уроженка Башкирии призналась в разговоре с нашими коллегами из UFA1.RU, что среди спортсменок давно ходили слухи о половой принадлежности ряда участниц турнира.

— Я догадывалась, что там может быть не женщина, но до последнего не верила в это. К сожалению, мое участие в этом чемпионате закончилось уже после моего проигрыша ей/ему, — сказала девушка.

Что известно про Иман Хелиф? Она родилась 2 мая 1999 года. С самого детства ее тянуло к мужским видам спорта, однако родители были категорически против этого из-за своих консервативных взглядов. Это не остановило девушку, и она решила заняться боксом. Спортсменка задалась целью завоевать для своей страны крупную международную награду.

Восхождение Хелиф было стремительным: если в 2016-м она блистала на локальных турнирах, то уже в 2020-м выступала на Олимпийских играх в роли первой женщины-боксера из Алжира. На своей родине Хелиф стала настоящей героиней. Президент в 2022 году называл спортсменку «великой боксершей», писала газета El Moudjahid.

На очередной чемпионат мира Хелиф шла за победой. В матче против Азалии ей присудили победу раздельным решением. Но до финала ее отстранили от участия. Хелиф считает это следствием заговора против нее.

— Надо мной часто издевались из-за моей внешности, но я продолжала бороться, несмотря ни на что. Сегодня их заговор удался, и, честно говоря, я шокирована [решением IBA]. Я участвовала во многих турнирах, и никогда не было никаких проблем, но, когда мои шансы выиграть золотую медаль стали реальными, они помешали мне, — заявила 23-летняя Хелиф алжирским СМИ.

Но даже после отстранения Хелиф результаты ее боя против Азалии Аминевой так и остались действительны. Сейчас спортсменка из Башкирии пытается понять, почему ей не позволили вернуться в турнирную сетку вместо оппонентки, однако ответ организаторов остается уклончивым. В итоге Азалия осталась без медали.

— Лично для меня эта ситуация никак не исправляет ситуацию на чемпионате, я по-прежнему не получила никакой медали. Возможно, если бы этот тест [ДНК] провели раньше, я бы смогла выйти в финал, достойно отбоксировать и получить медаль. Но так получилось, что проиграла ей... ему в 1/8 финала. Я ни в коем случае не расстраиваюсь, потому что считаю, что я провела неплохой бой, — поделилась Азалия с подписчиками.

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