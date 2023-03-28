Скандал на женском ЧМ по боксу: 19-летняя красотка из России проиграла сопернице, которую сочли псевдоженщиной

19-летняя Азалия начала заниматься боксом еще в 5 лет . Как она сама рассказывала в соцсетях, выбор был случайный — она просто пришла на ярмарку секций, где и приняла решение. В юношестве Азалия успела победить в чемпионате России, а в 2021 году и вовсе стала чемпионкой мира в весе до 64 килограммов.

После череды успешных выступлений Азалия отправилась на чемпионат мира в Индию, где быстро дошла до 1/8 финала, однако путь ей преградила спортсменка из Алжира. Уроженка Башкирии призналась в разговоре с нашими коллегами из UFA1.RU, что среди спортсменок давно ходили слухи о половой принадлежности ряда участниц турнира.