Скандал на женском ЧМ по боксу: 19-летняя красотка из России проиграла сопернице, которую сочли псевдоженщиной

Очередной чемпионат мира по боксу среди женщин не обошелся без скандала: в 1/8 финала спортсменку из Башкирии Азалию Аминеву обыграла соперница из Алжира по имени Хелиф, но позже у ряда участниц обнаружились мужские хромосомы. Среди отстраненных оказалась и соперница Азалии.
Почему алжирскую спортсменку заподозрили в подставе? И что об этом говорит сама Азалия? Смотрите в видеосюжете наших коллег из UFA1.RU, который опубликован чуть выше.
19-летняя Азалия начала заниматься боксом еще в
После череды успешных выступлений Азалия отправилась на чемпионат мира в Индию, где быстро дошла до 1/8 финала, однако путь ей преградила спортсменка из Алжира. Уроженка Башкирии призналась в разговоре с нашими коллегами из UFA1.RU, что среди спортсменок давно ходили слухи о половой принадлежности ряда участниц турнира.
— Я догадывалась, что там может быть не женщина, но до последнего не верила в это. К сожалению, мое участие в этом чемпионате закончилось уже после моего проигрыша ей/ему, — сказала девушка.
Что известно про Иман Хелиф? Она родилась 2 мая 1999 года. С самого детства ее тянуло к мужским видам спорта, однако родители были категорически против этого из-за своих консервативных взглядов. Это не остановило девушку, и она решила заняться боксом. Спортсменка задалась целью завоевать для своей страны крупную международную награду.
Восхождение Хелиф было стремительным: если в
На очередной чемпионат мира Хелиф шла за победой. В матче против Азалии ей присудили победу раздельным решением. Но до финала ее отстранили от участия. Хелиф считает это следствием заговора против нее.
— Надо мной часто издевались из-за моей внешности, но я продолжала бороться, несмотря ни на что. Сегодня их заговор удался, и, честно говоря, я шокирована [решением IBA]. Я участвовала во многих турнирах, и никогда не было никаких проблем, но, когда мои шансы выиграть золотую медаль стали реальными, они помешали мне, — заявила
Но даже после отстранения Хелиф результаты ее боя против Азалии Аминевой так и остались действительны. Сейчас спортсменка из Башкирии пытается понять, почему ей не позволили вернуться в турнирную сетку вместо оппонентки, однако ответ организаторов остается уклончивым. В итоге Азалия осталась без медали.
— Лично для меня эта ситуация никак не исправляет ситуацию на чемпионате, я по-прежнему не получила никакой медали. Возможно, если бы этот тест [ДНК] провели раньше, я бы смогла выйти в финал, достойно отбоксировать и получить медаль. Но так получилось, что проиграла ей... ему в 1/8 финала. Я ни в коем случае не расстраиваюсь, потому что считаю, что я провела неплохой бой, — поделилась Азалия с подписчиками.