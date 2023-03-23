Зрелищно и холодно: как по ледяному Обскому морю катаются десятки виндсерферов — фоторепортаж

В Новосибирске 22 марта стартовали чемпионат и первенство России по зимнему виндсерфингу. Соревнования такого уровня в Новосибирской области проходят впервые. В акватории Новосибирского водохранилища несколько дней будут соревноваться спортсмены из 12 регионов страны.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на открытии соревнований и сделал зрелищные и захватывающие снимки.
— Принимать этап чемпионата и первенства России по парусному спорту в классе «зимний виндсерфинг» очень престижно. Это главные старты страны, подводящие итоги сезона. Мы надеемся, что состязания такого уровня будут способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в Сибири, — рассказала главный судья Елена Ошуркова.
В феврале на Ключ-Камышенском плато прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Спортсмены со всей страны летали над трубами ТЭЦ.