СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 76.96
eur 82.97
Тема дняЧелябинск по цене Стамбула
Все новости
Все новости

Зрелищно и холодно: как по ледяному Обскому морю катаются десятки виндсерферов — фоторепортаж

Спортсмены из 12 регионов приехали в Новосибирскую область

869

Вчера, 22 марта, был дан старт чемпионату и первенству России

Поделиться

В Новосибирске 22 марта стартовали чемпионат и первенство России по зимнему виндсерфингу. Соревнования такого уровня в Новосибирской области проходят впервые. В акватории Новосибирского водохранилища несколько дней будут соревноваться спортсмены из 12 регионов страны.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на открытии соревнований и сделал зрелищные и захватывающие снимки.

По итогу первого дня соревнований лидируют виндсерферы из Архангельской, Мурманской области и Санкт-Петербурга

По итогу первого дня соревнований лидируют виндсерферы из Архангельской, Мурманской области и Санкт-Петербурга

Поделиться

— Принимать этап чемпионата и первенства России по парусному спорту в классе «зимний виндсерфинг» очень престижно. Это главные старты страны, подводящие итоги сезона. Мы надеемся, что состязания такого уровня будут способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в Сибири, — рассказала главный судья Елена Ошуркова.

В новосибирской сборной отличились девушки, пока они делят 2-е и 3-е места в общем зачете

В новосибирской сборной отличились девушки, пока они делят 2-е и 3-е места в общем зачете

Поделиться

Впереди еще четыре дня соревнований и 12 гонок, так что ситуация будет меняться

Впереди еще четыре дня соревнований и 12 гонок, так что ситуация будет меняться

Поделиться

Заявки на участие в чемпионате подали больше 40 спортсменов со всей страны

Заявки на участие в чемпионате подали больше 40 спортсменов со всей страны

Поделиться

Помимо виндсерфинга на Обском море проходят традиционное соревнования для сноукайтеров «Весна в воздухе».

Помимо виндсерфинга на Обском море проходят традиционное соревнования для сноукайтеров «Весна в воздухе».

Поделиться

Гонки проходят на льду Новосибирского водохранилища в районе парка отдыха «Звезда»

Гонки проходят на льду Новосибирского водохранилища в районе парка отдыха «Звезда»

Поделиться

Вчера в Новосибирске была благоприятная для соревнований погода: ветер был <nobr class="_">9 узлов</nobr> (<nobr class="_">16,6 км/ч</nobr>)

Вчера в Новосибирске была благоприятная для соревнований погода: ветер был 9 узлов (16,6 км/ч)

Поделиться

В первый день соревнований прошли 3 гонки

В первый день соревнований прошли 3 гонки

Поделиться

Виндсерферы приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгородской и Мурманской областей, Тюмени, Башкирии, Красноярска и Томска

Виндсерферы приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгородской и Мурманской областей, Тюмени, Башкирии, Красноярска и Томска

Поделиться

В феврале на Ключ-Камышенском плато прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Спортсмены со всей страны летали над трубами ТЭЦ.

По теме

СпортВиндсерфингЧемпионат РоссииФоторепортаж
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter