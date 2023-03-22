Самый нерасторопный автоматчик. Как мы ходили к спецназовцам учиться воевать на всякий случай

«Приходи лучше в следующие выходные»

С началом специальной военной операции заметно прибавилось желающих получить первичные навыки или вспомнить давно забытые азы военного дела. Поэтому центр специальной подготовки в Новосибирске, где раньше занимались подростки, открыл двухдневный интенсив молодого бойца.

Занятия для взрослых в центре спецподготовки «Ермак» проходят по выходным и чередуются: на одной неделе двухдневный интенсив, на другой — двухчасовая группа выходного дня. После получения редакционного задания передо мной встал выбор. Забегая вперед, скажу: я сделал неверный.