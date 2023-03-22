Самый нерасторопный автоматчик. Как мы ходили к спецназовцам учиться воевать на всякий случай

Калашников в моих руках отдает приятным холодком и придает уверенности. Точнее, должен придавать, но первый же выстрел дал осечку. Необходимо устранить неисправность оружия, и времени на это в обрез. Главная проблема — я впервые держу в руках автомат и не знаю его устройства. В такие моменты не жизнь проносится перед глазами, но просмотренные боевики.
Журналист Виктор Бобровников попробовал пройти курс специальной подготовки — что из этого вышло, читайте на НГС.
«Приходи лучше в следующие выходные»
С началом специальной военной операции заметно прибавилось желающих получить первичные навыки или вспомнить давно забытые азы военного дела. Поэтому центр специальной подготовки в Новосибирске, где раньше занимались подростки, открыл двухдневный интенсив молодого бойца.
Занятия для взрослых в центре спецподготовки «Ермак» проходят по выходным и чередуются: на одной неделе двухдневный интенсив, на другой — двухчасовая группа выходного дня. После получения редакционного задания передо мной встал выбор. Забегая вперед, скажу: я сделал неверный.
Группа выходного дня 19 марта состояла из десятка человек, большинство из них выглядели людьми неслучайными — в камуфляже и перчатках для удобства работы с оружием. Занятие в спортзале на Коммунистической, 50 началось в 10 утра, опоздавшим пришлось отжиматься. Тема дня — огневая подготовка, и после приветствия инструктор скомандовал взять по автомату.
Немного робея (автомат я держал в руках впервые), разглядывал других участников. Таких же новичков здесь не наблюдалось. Это предположение подтвердилось уже на втором упражнении. Первым был разбор автомата Калашникова, чистка его механизмов и сборка. Без помощи инструктора я бы не справился. Далее — подготовка к внештатным ситуациям при стрельбе.
— Нажимаем на спуск, но выстрела нет. Устраняем задержку: осечку, накол капсюля или затянувшийся выстрел. Смотрим на положение затворной рамы, отводим автомат назад с выбросом затвора вниз для извлечения гильзы. Если это не помогло, отсоединяем магазин, передергиваем затворную раму, открываем крышку ствольной коробки и чистим патроноприемник, — объясняет и показывает инструктор Андрей Данюкин.
Десять бойцов устраняют задержку, в конце упражнения, которое усложняется с каждым подходом, производится условный выстрел. С заданием присутствующие справляются. Кроме меня: я только что узнал, где у автомата предохранитель, теперь разбираюсь, как снять патронник. Так впервые в жизни пожалел, что не пошел в армию.
Так и прошла группа выходного дня: изучал устройство автомата и внештатные ситуации, потел, кряхтел и тормозил партнера в парных упражнениях. К счастью, у остальных это напряжения не вызывало. Вероятно, они просто его не выказывали.
— Всё нормально. На эти занятия приходят, чтобы закрепить полученные на двухдневном интенсиве знания. Приходи в следующие выходные. Как участник интенсива или как журналист, сторонний наблюдатель, — предложил инструктор.
Недолго подумав, я выбрал второй вариант. Всё-таки огнестрельное оружие — это не моё.
Воюет всегда пехота
В 9 утра следующей субботы в том же спортзале дюжина участников и два инструктора. Форма одежды — спортивная, кроссовки или кеды есть не у всех, часть мужчин в носках или босиком. Теоретическая часть обучения начинается с культуры обращения с оружием. Инструктор показывает, как именно перемещать ствол автомата в пространстве, чтобы исключить опасные для союзника маневры.
— К сожалению, на данный момент большинство пулевых ранений бойцы получают от своих вследствие низкой квалификации пользователей автомата. А в плен чаще всего попадают люди, которые оставили свое оружие далеко и оказались захвачены врасплох, — объясняет Андрей Данюкин.
Тут же вводится правило интенсива: свой автомат на протяжении двух дней обучения от себя дальше метра не оставлять. То, что инструкторы — бывшие сотрудники спецподразделений, понятно по их осанке, уверенности обращения с оружием и даже по речи. Например, они «работают» по противнику, а не стреляют в него.
После разбора основных типов патронов для автомата из зала интересуются:
— А какие из них используются там?
Инструктор отвечает, что на СВО в ходу два типа: с обычным сердечником и трассирующие патроны. После знакомства с основными механизмами сборка и разборка автомата Калашникова и наполнение патронника повторяются несколько раз, потому что «каждое доведенное до автомата движение повышает вероятность выживания».
— Считалось, что наша страна будет воевать тяжелым вооружением, высокоточным оружием с помощью космической отрасли. Но, как показывает практика, штурм по-прежнему осуществляет пехота. То есть бойцы с автоматом. Мы прививаем культуру обращения с оружием и основные навыки работы с ним, учим оказывать первую помощь и даем теоретический минимум, — продолжил инструктор Андрей Данюкин.
Совсем молодых парней здесь нет, на вид всем за 25. По словам инструктора, чаще всего на интенсиве можно увидеть «состоявшегося семейного мужчину лет 30–35, который понял, что не хватает определенных навыков». Кто-то эти навыки вообще не получал, а кто-то решил освежить память, в том числе и мышечную.
— Сейчас такое время, что лучше иметь навыки, которым обучает центр. Складывается ситуация, что необходимость применить оружие может произойти не только при мобилизации. Лучше к этому быть готовым. Последний раз я автомат держал в руках лет 20 назад, а в армии не служил, — рассказал НГС один из участников интенсива Вячеслав.
Кто учит
«Курсантов» обучают и основам медицины: само- и взаимопомощи, этапам эвакуации с носилками и без них. Мужчины накладывают друг другу жгуты и останавливают кровотечение в ожидании поездки на стрельбище. Она — на следующий день, настреляться получается вдоволь. «Работа» ведется из трех положений: стоя, в полуприседе и лежа. Далее — тренировочные дуэли и сдача нормативов.
Центр специальной подготовки «Ермак» существует с 2017 года и тесно сотрудничает со спортивным клубом «Рост», руководство которого и сделало предложение отставному спецназовцу Андрею Данюкину. Мужчина ранее проходил службу в отряде специального назначения «Ермак» в Новосибирске. При переходе в другое подразделение за Данюкиным закрепился позывной Ермак. Так и назвали клуб по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
По совместительству Данюкин — инструктор фонда ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ России «Антитеррор» в Новосибирске.
— Мы находимся в тесном контакте с теми, кто работает в полях внутри страны и за ее пределами. Ничто не стоит на месте: то, что было актуально двадцать лет назад, требует адаптации. К тем условиям, в которых люди находятся сейчас. Подобным обучением могут и должны заниматься только профессиональные военные, инструкторов-гражданских я не приемлю, — говорит Андрей Данюкин.
Ранее ветеран боевых действий, который два месяца пробыл в зоне спецоперации, поделился с нашими коллегами мнением о происходящем.