«Наша арта долбит их, они — нас: в пинг-понг играем»: раненый военный — о службе, быте СВО и отряде «Ахмат»

Чего еще не хватает, так это воды. Во-первых, ее таскать тяжело, до переднего края водовозка не приедет, потому что ее могут уничтожить. Воду привозят на условный «ноль», и бойцы сами забирают ее к себе. По уму, когда везут воду и боеприпасы, наш штаб должен дать команду артиллерии на подавление противника. Чтобы, пока к нам всё это подвозят, они головы поднять не могли, сидели, вздрагивали и кричали: «Сука, ну когда же они напьются?!» На деле же нет этого, противник открывает артиллерийский огонь по нашим тыловикам, водители — герои, каждый день под огнем ездят. Воду выгрузили, бойцы идут ее забирать, и там хрен подойдешь, потому что всё накрывается артой.



«Мужики, я "пятисотый"»

— В 2015 году у нас был такой термин, как «фототуристы». Это те, кто ездили пофоткаться с оружием. Не все вывозят психологически. Есть так называемые полезные «пятисотые» — трусы, а есть бесполезные. Были такие ребята, которые честно говорили: «Я не готов идти на передок». И он, например, нес караульную службу. Он, находясь в тылу, приносил реальную пользу. К таким бойцам вопросов никаких. Это честно, к таким людям претензий нет. Или, например, кто-то съездил на боевые дни, понял, что это не его, что не вывозит, и честно говорит: «Мужики, я "пятисотый"». Не важно, стыдно — не стыдно, зато это честно. Это можно понять. Хуже, когда в тылу сидят выпендриваются, Рэмбо из себя строят, а приезжают туда и потом башки поднять из окопа не могут.

