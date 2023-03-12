Ее 4-й сезон в фитнес-бикини: красотка — инспектор по пожарной безопасности попала в топ лучших спортсменок России

Екатеринбурженка Анастасия Зырянова несколько лет обучает мастеров маникюра на собственных онлайн-курсах. Параллельно с этим она занимается бодибилдингом и выигрывает медали на соревнованиях в категории «Фитнес-бикини».
Чтобы добиться такого результата, ей пришлось строго ограничить себя в питании, часами тренироваться и полностью отказаться от просмотра фильмов и зависания в соцсетях. Большим стрессом для Насти это не стало, она привыкла к нагрузкам, потому что еще в школе занималась легкой атлетикой. Спорт Анастасия называет своим главным увлечением, которое помогает держать дисциплину и на работе. Наши коллеги из E1.RU рассказывают ее вдохновляющую историю успеха.
«Еще до первой сессии поняла, что хочу уйти»
В это трудно поверить, но в университете хрупкая Настя училась на... специалиста по пожарной безопасности.
— Вообще-то я хотела быть парикмахером или ветеринаром. Но мой тренер сказал: «Хорошая специальность — инспектор по пожарной безопасности, сидишь в кабине, получаешь много привилегий». Я решила подать документы. И прошла. Еще до первой сессии поняла, что хочу уйти, но в итоге доучилась, — вспоминает Анастасия.
Во время учебы она начала заниматься маникюром (лампа для сушки ногтей и лаки остались еще со школьных лет). Сначала Настя делала маникюр только себе, потом соседкам по общежитию, а потом к ней начали обращаться и другие знакомые — из Екатеринбурга и родного Асбеста.
Заказов стало так много, что работать приходилось и по выходным. Из города в город Настя таскала за собой необходимое оборудование, благо тогда всё это еще помещалось в одну сумку.
В какой-то момент она поняла, что пора снять отдельное помещение для работы и пройти курсы. Стало очевидно, что на этом деле можно неплохо зарабатывать.
Набравшись опыта, Анастасия решила, что пора обучать маникюру других мастеров. Она закрыла свою студию и ушла работать в учебный центр.
В 2021 году Настя организовала собственные онлайн-курсы по наращиванию и укреплению ногтей, стала активно вести блог в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ). Сама маникюр она теперь делает редко — только для нескольких постоянных клиентов, и то, чтобы «не терять навык».
Помимо курсов она зарабатывает на сотрудничестве с профессиональными брендами и магазинами, размещает их рекламу в своем блоге на 74 тысячи подписчиков. Размер своих сегодняшних заработков Настя не называет, говорит, что они напрямую зависят от того, насколько интересно она ведет свои курсы и как успешно идут продажи.
Увидела журнал — и понеслось
Одновременно с переходом на работу в онлайн-режиме Анастасия начала заниматься бодибилдингом: появилось свободное время.
— В эту индустрию я попала случайно — увидела журнал с девушками из «Фитнес-бикини» и тоже так захотела. Я и до этого ходила на фитнес, но нерегулярно. Тогда я, конечно, не знала, сколько времени занимает подготовка к соревнованиям. У меня не было цели сразу стать кем-то, я просто хотела поучаствовать, — рассказывает Настя.
Желание «просто поучаствовать» вылилось уже в три сезона интенсивных тренировок и выступлений на сцене. Анастасия сумела попасть в топ-15 российских спортсменок в категории «Фитнес-бикини» и занять второе место на соревнованиях по Уральскому федеральному округу.
Чтобы добиться этого, ей приходится много пахать — тренироваться как минимум четыре раза в неделю по три часа, сидеть на строгой диете почти без углеводов и соблюдать режим сна, чтобы организм мог восстановиться от нагрузок. Чем ближе выход на сцену, тем тренировок становится больше — уже не четыре раза в неделю, а каждый день.
— Конечно, под конец подготовки становится тяжело, когда питание сильно ограничено и по продуктам, и по размерам порций. Это уже не про здоровье, — говорит девушка.
Ради режима ей пришлось пожертвовать некоторыми своими привычками. Она совсем перестала смотреть телевизор, сидеть в интернете не по рабочим вопросам. Пришлось отказаться и от чтения книг: их Настя теперь поглощает только в аудиоформате, когда находится в дороге.
— Поскольку я много работаю с людьми, мне нравится литература по психологии и самопознанию, — признаётся она.
Освободив время от вредных для бодибилдера привычек, Анастасия занялась танцами на пилоне. Девушка признаётся, что это позволяет не только добиться пластичности, так необходимой для спортсменок из категории «Фитнес-бикини», но и приносит удовольствие.
Несмотря на жесткие рамки, в которых приходится жить, Настя искренне любит то, что делает.
— Да, я трачу на это много времени и здоровья, но таковы требования. И мне это нравится. Спорт — это мое увлечение, — откровенно говорит Анастасия.
Она добавляет, что уже вовсю готовится к своему четвертому сезону в фитнес-бикини. На все призы Настя не претендует, говорит, что объективно оценивает себя и знает, что каждый раз выкладывается по полной.
— Это спорт генетики. Чтобы быть лучшей в фитнес-бикини, нужно родиться с определенными пропорциями. Тут нужна узкая талия, фигура «песочные часы». У меня другие генетические данные, я не смогу конкурировать с девочками, у которых это есть. Только если отрезать рёбра, но я на такие жертвы ради медалей не готова, — признаётся Настя. — Цель победить я себе не ставлю, но я хочу каждый раз становиться лучше, насколько это возможно.
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