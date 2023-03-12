Ее 4-й сезон в фитнес-бикини: красотка — инспектор по пожарной безопасности попала в топ лучших спортсменок России

Во время учебы она начала заниматься маникюром (лампа для сушки ногтей и лаки остались еще со школьных лет). Сначала Настя делала маникюр только себе, потом соседкам по общежитию, а потом к ней начали обращаться и другие знакомые — из Екатеринбурга и родного Асбеста.

Заказов стало так много, что работать приходилось и по выходным. Из города в город Настя таскала за собой необходимое оборудование, благо тогда всё это еще помещалось в одну сумку.

В какой-то момент она поняла, что пора снять отдельное помещение для работы и пройти курсы. Стало очевидно, что на этом деле можно неплохо зарабатывать.