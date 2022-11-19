За кого болеют россияне на чемпионате мира по футболу? Ответы случайных прохожих

Российских спортсменов стали снимать со многих международных соревнований после того, как РФ признала самопровозглашенные республики и начала военную операцию на Украине. Многие страны, выступая против этого, ввели санкции, а их сборные отказались принимать участие в соревнованиях вместе с Россией. Так, например, от матчей с российской сборной отказались все ее возможные соперники на стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года.