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За кого болеют россияне на чемпионате мира по футболу? Ответы случайных прохожих

Не все готовы объявлять бойкот мундиалю из-за отстранения сборной России

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Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. Хозяином турнира на этот раз стала ближневосточная страна Катар. Ее сборная и откроет чемпионат матчем с Эквадором.

А вот российская команда на мундиале не выступит. Международная федерация футбола отстранила нашу сборную от участия в соревнованиях.

Наши коллеги из NGS24.RU спросили случайных прохожих, будут ли они смотреть матчи чемпионата без участия национальной сборной и за кого собираются болеть. Ответы людей смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Российских спортсменов стали снимать со многих международных соревнований после того, как РФ признала самопровозглашенные республики и начала военную операцию на Украине. Многие страны, выступая против этого, ввели санкции, а их сборные отказались принимать участие в соревнованиях вместе с Россией. Так, например, от матчей с российской сборной отказались все ее возможные соперники на стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года.

КатарМундиальФутболЧемпионат мираЧемпионат мира по футболу
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