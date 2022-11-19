За кого болеют россияне на чемпионате мира по футболу? Ответы случайных прохожих

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. Хозяином турнира на этот раз стала ближневосточная страна Катар. Ее сборная и откроет чемпионат матчем с Эквадором.
А вот российская команда на мундиале не выступит. Международная федерация футбола отстранила нашу сборную от участия в соревнованиях.
Наши коллеги из NGS24.RU спросили случайных прохожих, будут ли они смотреть матчи чемпионата без участия национальной сборной и за кого собираются болеть. Ответы людей смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Российских спортсменов стали снимать со многих международных соревнований после того, как РФ признала самопровозглашенные республики и начала военную операцию на Украине. Многие страны, выступая против этого, ввели санкции, а их сборные отказались принимать участие в соревнованиях вместе с Россией. Так, например, от матчей с российской сборной отказались все ее возможные соперники на стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года.