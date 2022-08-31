ФК «Новосибирск» проиграл «Динамо-Владивосток» в серии пенальти в финале Кубка России
В начале игры новосибирская команда вырвалась вперед
Футбольный клуб «Новосибирск» проиграл «Динамо-Владивосток» в домашнем матче 1/128 финала Кубка России. В начале игры новосибирская команда вышла вперед, но этого оказалось недостаточно.
— На 19-й минуте отличился полузащитник Максим Радченко. Но на 52-й минуте нападающий Алексей Баев из «Динамо-Владивосток» сравнял счет, — сообщили в пресс-службе клуба.
В итоге судьбу победителя решали в серии пенальти. Со счетом 5:3 победили футболисты клуба «Динамо-Владивосток». Уже 3 сентября ФК «Новосибирск» сыграет в Новотроицке с ФК «Ностой».
Ранее футбольный клуб «Новосибирск» расстался с главным тренером.