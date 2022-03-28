28 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняЧасть ковидных ограничений сняли со школ
Все новости
Все новости

«Вам бы такой пиар»: дело о хулиганстве игрока ФК «Амкал» прекращено в Новосибирске — его отпустили

Суд не усмотрел в действиях Маврина состава правонарушения

538
6Обсудить

Поделиться

Василий Маврин на момент публикации не прокомментировал в своем блоге итоги разбора его дела

Василий Маврин на момент публикации не прокомментировал в своем блоге итоги разбора его дела

Поделиться

В Ленинском районном суде Новосибирска сегодня рассматривали административное дело о мелком хулиганстве, в котором полицейские обвинили игрока любительского футбольного клуба «Амкал» Василия Маврина.

— 28 марта прекращено производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ в отношении Маврина Василия в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — сообщили НГС в суде Ленинского района.

Сам блогер выложил в своем телеграм-канале видео, в котором прокомментировал ситуацию со своим задержанием и судом.

— Дело завершилось успешно благодаря вашей поддержке и работе адвокатов. Дело «рассыпалось» после просмотра видеозаписей и заслушивания показания капитана и второго сотрудника МВД (которого он подставил). Суд принял решение закрыть дело. Так что мы победили. А всем, кто говорил, что эта ситуация — пиар, я скажу: вам бы такой пиар. Произошедшее — глупость людей, которые решили показать свою власть, — заявил Маврин.

Маврина задержали 26 марта после товарищеского матча с ветеранами ФК «Новосибирск» и поместили в изолятор. Оттуда сегодня — в отделение полиции перед судом.

27 марта ФК «Новосибирск» опубликовал кадры конфликта Маврина с сотрудниками стадиона «Заря». На них видно, как он стоит на трибуне за перилами и фотографируется с болельщиками. К нему подходит сотрудник стадиона и просит футболиста слезть оттуда. Маврин спрыгивает на поле, в результате от трибуны отваливается деталь. После этого к спортсмену подходит другой сотрудник, с которым начинается спор. На кадры посетителей стадиона попал момент задержания.

Как сообщил источник НГС, знакомый с материалами дела Маврина, основная претензия полицейских заключается в нецензурной брани в общественном месте и проявлении неуважения к сотруднику МВД. В ФК «Новосибирск» уточнили, что ущерб имуществу «Зари» оплатили они. При этом в клубе отказались предъявлять претензии «Амкалу».

«Амкал» — проект Германа Попкова, известного в «Ютьюбе» как German El Classico. Команда состоит из фиферов и футбольных блогеров. «Амкал» не участвует в официальных соревнованиях, но на его товарищеские матчи приходят стабильно несколько тысяч человек, писал в 2021 году Sports.ru.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

блогермелкое хулиганствофутбол
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter