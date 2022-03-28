«Вам бы такой пиар»: дело о хулиганстве игрока ФК «Амкал» прекращено в Новосибирске — его отпустили

В Ленинском районном суде Новосибирска сегодня рассматривали административное дело о мелком хулиганстве, в котором полицейские обвинили игрока любительского футбольного клуба «Амкал» Василия Маврина.
— 28 марта прекращено производство по делу об административном правонарушении по
Сам блогер выложил в своем телеграм-канале видео, в котором прокомментировал ситуацию со своим задержанием и судом.
— Дело завершилось успешно благодаря вашей поддержке и работе адвокатов. Дело «рассыпалось» после просмотра видеозаписей и заслушивания показания капитана и второго сотрудника МВД (которого он подставил). Суд принял решение закрыть дело. Так что мы победили. А всем, кто говорил, что эта ситуация — пиар, я скажу: вам бы такой пиар. Произошедшее — глупость людей, которые решили показать свою власть, — заявил Маврин.
Маврина задержали
27 марта ФК «Новосибирск» опубликовал кадры конфликта Маврина с сотрудниками стадиона «Заря». На них видно, как он стоит на трибуне за перилами и фотографируется с болельщиками. К нему подходит сотрудник стадиона и просит футболиста слезть оттуда. Маврин спрыгивает на поле, в результате от трибуны отваливается деталь. После этого к спортсмену подходит другой сотрудник, с которым начинается спор. На кадры посетителей стадиона попал момент задержания.