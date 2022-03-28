«Вам бы такой пиар»: дело о хулиганстве игрока ФК «Амкал» прекращено в Новосибирске — его отпустили

— Дело завершилось успешно благодаря вашей поддержке и работе адвокатов. Дело «рассыпалось» после просмотра видеозаписей и заслушивания показания капитана и второго сотрудника МВД (которого он подставил). Суд принял решение закрыть дело. Так что мы победили. А всем, кто говорил, что эта ситуация — пиар, я скажу: вам бы такой пиар. Произошедшее — глупость людей, которые решили показать свою власть, — заявил Маврин.

