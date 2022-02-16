«Мы вряд ли увидим Камилу Валиеву на следующей Олимпиаде». Спортивные врачи — о детях во взрослом спорте и 20-летних «стариках»

«Доктор Питер» поговорил с экспертами в спортивной медицине, чтобы понять, в чем секрет ошеломительных успехов молодых спортсменок в фигурном катании, и смогут ли они показывать подобные результаты к следующей Олимпиаде — спустя 4 года.
Камила Валиева — 82,16 балла, Анна Щербакова — 80,2, Александра Трусова — 74,6. Первое, второе и четвертое места соответственно. Таковы промежуточные итоги одиночных женских соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине на 15 февраля. Окончательные итоги подведут 17 февраля, а пока наши девочки — лучшие.
Камила Валиева — реальный символ Олимпийских игр 2022 года в Пекине, «Мисс Совершенство», как ее называют в мире. Девочка умудрилась установить сразу четыре (!) рекорда в произвольной программе командного турнира: она первая женщина, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок, каскад с четверным прыжком, прыгнула два четверных в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.
Валиева — настоящий феномен, девушка с уникальной гибкостью, которую не сможет обеспечить ни один допинг и уж тем более препарат триметазидин, который нашли в декабрьских пробах спортсменки. Как выяснил «Доктор Питер», многие врачи и вовсе не считают триметазидин реально действующим, да и выписывают его единицы, и только в качестве «витаминок» для сердца или как поддержку при ишемической болезни сердца. В чем же секрет юной Валиевой?
Спортивные эксперты уверены: дело в возрасте. Фигуристки старше 20 лет с очень низкой долей вероятности смогут прыгнуть четверной прыжок, в этом особенность сформировавшегося женского тела — помешают относительно широкие бедра. А если и прыгнут, то подвергнут свою спину реальной опасности. Такие элементы, которые, кстати, не являются обязательными в программе, под силу только юным спортсменам.
Екатерина Брынцева, ассистент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им.
— Развитие основных спортивных качеств происходит в определенном возрасте, — объяснила «Доктору Питеру» ассистент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И
Дети на взрослом льду
Многие любители спорта еще помнят те времена, когда олимпийскими чемпионами в фигурном катании становились 20-летние спортсменки. Но надо отдать должное — этот вид спорта можно назвать одним из самых «молодежных». Самой «пожилой» олимпийской чемпионке Медж Сайрес было 27 лет, когда она выиграла игры 1908 года. Далее возраст золотых медалисток стал неуклонно снижаться — за редкими исключениями:
- Соня Хени (1928, 1932, 1936) — 15, 19, 23 года;
- Кэрол Хэйсс (1960) — 20 лет;
- Беатрис Шуба (1972) — 21 год;
- Сара Хьюз (2002) — 16 лет;
- Сидзука Аракава (2006) — 25 лет;
- Ким Ен А (2010) — 19 лет;
- Аделина Сотникова (2014) — 17 лет;
- Алина Загитова (2018) — 15 лет.
Гибкость растет с 4 до 15 лет, затем некоторое время остается на высоком уровне и начинает снижаться с завершением развития организма, — объяснила Екатерина Брынцева. — Это может случиться как в 15, так и в 20 лет. Поэтому и сроки окончания карьеры в видах спорта, где необходима гибкость, варьируются. А если бы мы говорили о выносливости, то как раз у 20-летних спортсменок она с физиологической точки зрения была бы выше.
Получается, что если речь идет о фигурном катании, то возможности у 15–16-летних выше, чем у 25-летних спортсменок.
— Это касается также других видов спорта, где требуется ловкость и гибкость — художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков в воду, — перечисляет Екатерина Брынцева.
Некоторые спортивные эксперты высказывают мнение, что в фигурном катании необходимо поднимать возрастную планку, чтобы не допускать на «взрослый» лед спортсменок, которые благодаря физиологии имеют преимущество перед другими. Но есть и другое мнение: фигуристкам стоит раньше завершать карьеру. Правда, конкретный возраст не озвучивают.
— Возраст «пенсии» во многом зависит от вида спорта, в женском чемпионате России по мини-футболу играют спортсменки и 38, 34 лет, но это игровики. Триатлон, как вид спорта на выносливость, тоже может себе позволить долгую спортивную карьеру, вплоть до 40 лет, — говорит спортивный врач. — У сложнокоординационных такого запаса по времени нет, но сказать точно, что надо уходить в 20 или в 25 лет, невозможно. Это зависит от многих факторов. Зачастую со спортом заканчивают не из-за травм или снижения мотивации, а из-за отсутствия роста результатов.
Уйти, но остаться
Но даже достижения предельного возраста, физиологических изменений, снижения возможностей не обязывает никого завязать со спортивной карьерой.
— Кроме ухода из спорта, возможен вариант переориентации в другие виды, — считает Екатерина Брынцева. — Если спортсмен хорошо выступал до 15 лет в виде спорта, связанном с координацией или гибкостью, никто не мешает ему попробовать другой вид спорта, связанный с силой или выносливостью.
Правда, надо понимать, что после достижения определенного возраста растет риск травм и нарушений в работе организма.
— Есть такое понятие, как «пиковая костная масса» — это наибольшая плотность кости, которая достигается к 25–30 годам, после ее достижения, примерно с 30 лет, масса и прочность костей начинают уменьшаться, соответственно, нужна специальная профилактика для предупреждения переломов, — уточняет спортивный врач.
Помимо прочего, из-за больших нагрузок у спортсменов может появиться синдром относительного энергодефицита в спорте, или RED-S. Он встречается не только у женщин, но и у мужчин.
Раньше его диагностировали только у женщин, и он назвался «триада женщины-спортсменки», куда входили остеопороз, недостаточное питание и отсутствие регулярных менструальных циклов.
Но не только физиология возраста имеет значение — важна еще и внешняя эстетика. И то, и другое, по мнению нашего эксперта Михаила Дидура, сочетается в спортсменках-подростках.
«Мы видели такую волну в
70-х в гимнастике — теперь она добралась до фигурного катания»
Михаил Дидур, главный внештатный специалист комздрава Петербурга по спортивной медицине, директор Института мозга человека, доктор медицинских наук, профессор
— Фигурное катание — художественно-технический вид спорта. Зрители воспринимают его практически как балет. В то же время техника катания, чистота и аккуратность движений тоже имеют большое значение. Если брать физические качества, необходимые для хорошего фигуриста, на первое место я бы поставил координацию и ловкость. Они нужны, чтобы не падать на льду. На втором месте — гибкость и пластичность. На третьем — сила, без которой невозможны в принципе прыжки, тем более тройные и четверные. И на четвертом месте по важности — выносливость.
Для сравнения, по выносливости 4–5-минутное выступление фигуриста можно сравнить с бегом на 1500 метров. А это, между прочим, одна из самых сложных дисциплин в легкой атлетике. Замечали, что в финале своих показательных программ фигуристы не выполняют сложных элементов с прыжками — в основном идут вращения и так далее? Все потому, что ноги за несколько дней соревнований так «наливаются свинцом» и молочной кислотой, что их становится трудно оторвать ото льда.
Все эти необходимые физические качества хорошо тренируются в пубертатном возрасте. Что мы сейчас видим на Олимпиаде? В женском фигурном катании выступают практически дети. Это даже не юниорский, а юношеский спорт. Мы видели такую же волну в спортивной и художественной гимнастике в
Существуют так называемые «окна возможностей». Это возраст, когда лучше всего тренировать ребенка, чтобы развить те или иные физические качества. Вот, судите сами:
- гибкость — 3–7 лет;
- устойчивость — 6–12 лет;
- ловкость — 8–13 лет;
- прыгучесть — 8–13 лет;
- динамическая сила — 8–14 лет;
- выносливость — 14–18 лет.
Почему фигуристок, как и гимнасток, начинают тренировать с 3–5 лет? Потому что к 13–15 годам они, по сути, выходят на пик своих физических возможностей в сочетании с максимальной эстетикой. Именно в подростковом возрасте у них есть уже и ловкость, и гибкость, они набрали достаточно силы и выносливости. И хотя для тройных и четверных прыжков нужна сила, но не такая, как в прыжках в длину, например — все-таки фигуристы прыгают не в высоту и не на дальность.
Для них важна эстетическая составляющая, как это воспринимается зрителем. Поэтому возраст около 15 лет — золотой период для фигуристок, гимнасток. Дальше, после 18 лет, они уже не смогут делать того, что делали в юности. Влияют анатомические особенности, происходящие изменения в соединительной, хрящевой ткани, связках — скелет обретает взрослую прочность. Для поддержания даже имевшихся показателей им надо будет прикладывать гораздо больше усилий, чем в юности. В фигурном катании крайне редко, когда одна спортсменка выступает подряд два олимпийских цикла — 8 лет. Возможно, и прекрасную Камилу мы можем уже не увидеть на следующей Олимпиаде.
В целом же, если спортсмен хотя бы раз в жизни выступает на Олимпиаде, это уже считается сверхдостижением.
В мужском фигурном катании всё немного иначе — побеждают всё же не подростки, а юниоры и мужчины. Это связано с особенностями гендерной физиологии. В мужском организме все обменные процессы, включая гормональные, завязаны на мышечную ткань — так работает тестостерон. А у женщин половые гормоны завязаны на жировую ткань, а не на мышечную. Поэтому при взрослении у женщин сложно влиять на тип конституции даже изнурительными тренировками и диетами. Какие-то параметры можно держать в форме, но опять же без мочегонных или слабительных трудно обойтись.
Еще один важный момент для юных спортсменов — это состояние сердечно-сосудистой системы. К сожалению, довольно часто стали появляться сообщения об использовании препаратов для поддержки сердечной деятельности, среди которых есть и триметазидин — в его употреблении обвиняют Камилу Валиеву.
1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний («Милдронат») в список запрещенных препаратов класса S4 (гормоны и модуляторы метаболизма). Первым «попался» российский велогонщик Эдуард Ворганов. Всего в списке 140 спортсменов, в основном из России.
Спортивное сердце
Тренировки меняют тело спортсмена, разумеется, не только внешне. Люди, которые должны быть самыми здоровыми на планете, нередко вырабатывают свой ресурс еще в юности.
Елена Гультяева, заведующая консультативным отделением, старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук.
— Вы представляете, с какой интенсивностью приходится работать всему организму спортсменов? — говорит старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиологического центра, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Елена Гультяева. — Чрезмерные нагрузки связаны с очень мощной гипоксией. Идет перераспределение крови для работы мышц, развивается кислородный голод, сердцу приходится работать больше и чаще, чтобы это скомпенсировать. В сердечно-сосудистой системе начинается процесс ремоделирования.
Вообще, «спортивное сердце» — понятие очень объемное. Это не только увеличение сердца, его гипертрофия, чтобы справиться с нагрузками. Идут изменения и на уровне давления, в частоте сердечно-сосудистых сокращений.
— Всегда для всех шок, когда молодые спортсмены внезапно умирают, они или недообследованы, либо была такая нагрузка, что организм не смог справиться, — говорит Елена Гультяева.
Кардиолог рассказала, что в спортивной медицине применяются препараты, которые улучшают физическую переносимость, обменные процессы, помогают восстановиться после болезни или при перегрузке, но это препараты с доказанной эффективностью, они не внесены в список запрещенных, их выписывает врач по показаниям.
СЮЖЕТ
Еще один момент, который отметила Елена Гультяева: спортсменам категорически противопоказано после выхода на «пенсию» резко прекращать нагрузки. Иначе сердце, привыкшее к «перегрузам», может не выдержать простоя. Причем эта опасность грозит не только «пожилым» спортсменам, но и тем, кто заканчивает карьеру в 18–20 лет.