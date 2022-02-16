«Мы вряд ли увидим Камилу Валиеву на следующей Олимпиаде». Спортивные врачи — о детях во взрослом спорте и 20-летних «стариках»

Существуют так называемые «окна возможностей». Это возраст, когда лучше всего тренировать ребенка, чтобы развить те или иные физические качества. Вот, судите сами:



гибкость — 3–7 лет;

устойчивость — 6–12 лет;

ловкость — 8–13 лет;

прыгучесть — 8–13 лет;

динамическая сила — 8–14 лет;

выносливость — 14–18 лет.

Почему фигуристок, как и гимнасток, начинают тренировать с 3–5 лет? Потому что к 13–15 годам они, по сути, выходят на пик своих физических возможностей в сочетании с максимальной эстетикой. Именно в подростковом возрасте у них есть уже и ловкость, и гибкость, они набрали достаточно силы и выносливости. И хотя для тройных и четверных прыжков нужна сила, но не такая, как в прыжках в длину, например — все-таки фигуристы прыгают не в высоту и не на дальность.



Для них важна эстетическая составляющая, как это воспринимается зрителем. Поэтому возраст около 15 лет — золотой период для фигуристок, гимнасток. Дальше, после 18 лет, они уже не смогут делать того, что делали в юности. Влияют анатомические особенности, происходящие изменения в соединительной, хрящевой ткани, связках — скелет обретает взрослую прочность. Для поддержания даже имевшихся показателей им надо будет прикладывать гораздо больше усилий, чем в юности. В фигурном катании крайне редко, когда одна спортсменка выступает подряд два олимпийских цикла — 8 лет. Возможно, и прекрасную Камилу мы можем уже не увидеть на следующей Олимпиаде.



В целом же, если спортсмен хотя бы раз в жизни выступает на Олимпиаде, это уже считается сверхдостижением.



В мужском фигурном катании всё немного иначе — побеждают всё же не подростки, а юниоры и мужчины. Это связано с особенностями гендерной физиологии. В мужском организме все обменные процессы, включая гормональные, завязаны на мышечную ткань — так работает тестостерон. А у женщин половые гормоны завязаны на жировую ткань, а не на мышечную. Поэтому при взрослении у женщин сложно влиять на тип конституции даже изнурительными тренировками и диетами. Какие-то параметры можно держать в форме, но опять же без мочегонных или слабительных трудно обойтись.



Еще один важный момент для юных спортсменов — это состояние сердечно-сосудистой системы. К сожалению, довольно часто стали появляться сообщения об использовании препаратов для поддержки сердечной деятельности, среди которых есть и триметазидин — в его употреблении обвиняют Камилу Валиеву.



1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний («Милдронат») в список запрещенных препаратов класса S4 (гормоны и модуляторы метаболизма). Первым «попался» российский велогонщик Эдуард Ворганов. Всего в списке 140 спортсменов, в основном из России.



Спортивное сердце

Тренировки меняют тело спортсмена, разумеется, не только внешне. Люди, которые должны быть самыми здоровыми на планете, нередко вырабатывают свой ресурс еще в юности.



Елена Гультяева, заведующая консультативным отделением, старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук.

— Вы представляете, с какой интенсивностью приходится работать всему организму спортсменов? — говорит старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиологического центра, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Елена Гультяева. — Чрезмерные нагрузки связаны с очень мощной гипоксией. Идет перераспределение крови для работы мышц, развивается кислородный голод, сердцу приходится работать больше и чаще, чтобы это скомпенсировать. В сердечно-сосудистой системе начинается процесс ремоделирования.



Вообще, «спортивное сердце» — понятие очень объемное. Это не только увеличение сердца, его гипертрофия, чтобы справиться с нагрузками. Идут изменения и на уровне давления, в частоте сердечно-сосудистых сокращений.



— Всегда для всех шок, когда молодые спортсмены внезапно умирают, они или недообследованы, либо была такая нагрузка, что организм не смог справиться, — говорит Елена Гультяева.



Кардиолог рассказала, что в спортивной медицине применяются препараты, которые улучшают физическую переносимость, обменные процессы, помогают восстановиться после болезни или при перегрузке, но это препараты с доказанной эффективностью, они не внесены в список запрещенных, их выписывает врач по показаниям.