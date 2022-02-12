Когда устал от скучного хоккея: как сборные России и Чехии забросили 11 шайб на двоих

Таким образом, в последнем матче группового этапа против сборной Чехии для россиян оставалась лишь одна интрига — сумеют ли соперники наконец поразить ворота Ивана Федотова? Он снова был заявлен основным голкипером на матч, а запасным снова стал вратарь СКА Александр Самонов (он исполнял роль бэкапа в игре против Швейцарии, а с датчанами запасным был голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов). Никто не подозревал, по какому сценарию будет развиваться сегодняшняя встреча.

Тренерский штаб перетасовал звенья совершенно неожиданным образом. Лучший бомбардир сборной Кирилл Семёнов отправился из второго звена на роль 13-го нападающего, в первое звено к Вадиму Шипачёву поднялись Станислав Галиев и Андрей Чибисов. Артура Каюмова, получившего травму в прошлой игре, заменил Сергей Плотников. Михаил Григоренко опустился в четвертое звено, а Никита Гусев — во второе. Неизменной осталась лишь третья тройка, которая отлично показала себя в матче с Данией: Слепышев — Карнаухов — Воронков. В защите же никаких изменений не произошло.