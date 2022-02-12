Когда устал от скучного хоккея: как сборные России и Чехии забросили 11 шайб на двоих

Хоккейная сборная России выступала на Олимпиаде в Пекине не очень зрелищно, но эта игра, как ни странно, принесла результат. Голкипер Иван Федотов не пропускал на протяжении двух матчей, а полевые игроки за эти две встречи сумели соорудить всего три шайбы в чужие ворота (причем одна из них была забита в пустые). Но даже таких минимальных усилий хватило, чтобы победить сборные Швейцарии и Дании и обеспечить себе гарантированное место в четвертьфинале, минуя квалификационный раунд плей-офф. Чешская сборная же в первом матче на Олимпиаде неожиданно уступила датчанам (1:2), а Швейцарию обыграла только по буллитам (2:1).
Таким образом, в последнем матче группового этапа против сборной Чехии для россиян оставалась лишь одна интрига — сумеют ли соперники наконец поразить ворота Ивана Федотова? Он снова был заявлен основным голкипером на матч, а запасным снова стал вратарь СКА Александр Самонов (он исполнял роль бэкапа в игре против Швейцарии, а с датчанами запасным был голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов). Никто не подозревал, по какому сценарию будет развиваться сегодняшняя встреча.
Тренерский штаб перетасовал звенья совершенно неожиданным образом. Лучший бомбардир сборной Кирилл Семёнов отправился из второго звена на роль
Первый период чехи начали очень задорно: форвард Давид Крейчи еще на стартовом вбрасывании начал дразнить Павла Карнаухова, а через 12 секунд после начала встречи Томаш Гика прихватил клюшкой Дмитрия Воронкова и отправился на скамью штрафников. Впрочем, чех даже не навредил своей сборной — большинство наши хоккеисты в первых двух матчах разыгрывали крайне слабо, не стала исключением и эта игра. Две минуты россияне пытались войти в зону чехов, а после возвращения Гики на лед началась вязкая, нудная борьба у бортов.
Тем удивительнее стал неожиданный гол от сборной России. Никита Нестеров из своей зоны отдал передачу Владимир Ткачеву, который прорвался к воротам чешского голкипера Шимона Грубеца и исполнил точнейший кистевой бросок. Шайба пролетела под рукой вратаря и оказалась в сетке — 1:0, счет открыт.
После пропущенной шайбы игроки сборной Чехии разозлились и стали активнее атаковать наши ворота. Удивительно, но наши хоккеисты почему-то не успевали за возрастными чехами, срываясь на грубость. Первый хороший момент у ворот Федотова создал Давид Крейчи, который броском в одно касание отправил шайбу прямо в ловушку голкиперу — на арене даже включили сирену, подумав, что чехи сравняли счет.
Впрочем, нашим соперникам удалось это сделать в большинстве — защитник Александр Елесин отправился в штрафной бокс за атаку игрока, не владеющего шайбой. Чехи успешно воспользовались своим шансом — защитник Томаш Кундратек мощно щелкнул от синей линии, а Ян Коварж закрыл обзор нашему вратарю. Счет стал равным, а сухая серия Ивана Федотова прервалась на отметке в 132 минуты и 37 секунд.
После этого наша сборная совсем расклеилась: защитник Дамир Шарипзянов оставил команду в меньшинстве во второй раз, форвард Дмитрий Воронков вместо того, чтобы играть в хоккей, начал агрессивно бросаться на каждого чеха, который оказывался рядом с ним. В итоге в конце периода судьи остудили его пыл, отправив на скамейку штрафников вместе с защитником чехов Лукашем Клоком. Первый период завершился с равным счетом — 1:1, но по игре чешская сборная смотрелась намного предпочтительнее.
Начало второго периода не предвещало беды для нашей сборной. У ворот Грубеца периодически возникали опасные моменты — чего стоит только бросок Сергея Плотникова в одно касание, который чешский вратарь в последний момент отразил блином. Затем чехи и вовсе устроили что-то невообразимое: сначала форвард Иржи Смейкал отправился в штрафной бокс за задержку игрока, а спустя минуту судьи удалили и Владимира Соботку, который не по правилам свалил в своей зоне Владимира Ткачева.
Россияне впятером играли против троих чехов — казалось бы, какое большинство еще нужно реализовать? 10 попыток нашей сборной были неудачными, и лишь с
Период близился к концу, и казалось, что ничего интересного уже не произойдет. Но Дмитрий Воронков решил внести смуту в успокоившийся матч и ударил локтем в голову нападающего Лукаша Седлака. После видеопросмотра момента судьи вынесли строгий вердикт — матч-штраф для Воронкова. Наш форвард покинул лед (штраф за него отбывал молодой нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк), а чехи получили 5 минут несгораемого большинства — это означало, что даже если россияне пропустят гол, они будут играть в меньшинстве, пока штрафное время не истечет полностью.
И чешские хоккеисты сполна воспользовались этим подарком от нашей сборной. Началось всё с Давида Крейчи, который сравнял счет в одно касание после шикарной передачи от Романа Червенки. Экс-игрок «Авангарда» и СКА нашел своего партнера по звену на противоположном фланге и отправил ему шайбу сразу через нескольких игроков нашей сборной. А спустя полминуты в ворота Федотова влетела и третья шайба, и снова после броска в одно касание. На этот раз отличился форвард Михаэль Шпачек. В итоге чехи ушли на перерыв лидерами — 3:2.
Но никто не подозревал, что третий период превратится в самый настоящий голевой карнавал. Сперва Лукаш Клок увеличил преимущество чехов до двух шайб, точно бросив в дальнюю «девятку». Это стало последним ударом для нашей сборной — за дело взялись игроки «Авангарда». До минимума отставание сократил Кирилл Семенов, который удачно сыграл на добивании, а спустя некоторое время Арсений Грицюк воспользовался роскошной передачей от Никиты Гусева, вырвался один на один с чешским вратарем и сравнял счет!
Но это было еще не всё. Прошло чуть больше двух минут, очередная атака сборной России, Андрей Чибисов бросает в сторону ворот чешской сборной... и шайба оказывается в сетке!
Правда, ликование наших хоккеистов продлилось совсем недолго: уже через 30 секунд форвард чешской сборной Томаш Гика сравнял счет. Игрок челябинского «Трактора» бросал чуть ли не с отрицательного угла, но шайба от щитка Ивана Федотова отскочила прямо в ворота.
Пять шайб за пять минут игры — где такое видано? Неудивительно, что после такого всплеска игра успокоилась, причем основательно. Единственный более-менее опасный момент, который произошел до конца основного времени матча, — удаление Владимира Соботки, но наши бригады большинства снова действовали не лучшим образом. Итог — 5:5 и закономерный овертайм.
А вот в дополнительной пятиминутке наша сборная наказала себя сама. Защитник Александр Елесин ударил клюшкой Томаша Гику и отправился в штрафной бокс. Как чехи реализуют большинство в этой игре, все прекрасно помнили. Но защитник Либор Шулак, мощно щелкнувший от синей линии, сделал так, что сборная России и ее болельщики этого точно не забудут. 6:5 — победа сборной Чехии в овертайме.
СЮЖЕТ
В итоге сборная России набрала 7 очков после 3 матчей и сохранила за собой первое место в группе B. Чехи же благодаря победе еще могут попасть напрямую в четвертьфинал, но окончательный результат будет известен после того, как свои матчи отыграют сборная Канады и Германии. Первую игру в плей-офф сборная России проведет 16 февраля, соперник станет известен позднее.