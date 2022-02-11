Нет игры, но есть результат: хоккейная сборная России с трудом обыграла Данию на Олимпиаде

Первый матч на Олимпиаде получился для нашей хоккейной сборной совсем не эффектным, но очень эффективным. При совершенно невнятной игре против команды Швейцарии игрокам сборной Олимпийского комитета России удалось забросить одну шайбу в конце первого периода — отличился Антон Слепышев с передачи Кирилла Семёнова.
Сегодня же российским хоккеистам предстояло встретиться со сборной Дании, которая в своем первом матче сумела разобраться с чехами — 2:1. Интересно, что Россия и Дания в своей хоккейной истории встречались 11 раз и неизменно наша сборная одерживала победу.
Наш состав по сравнению с матчем против Швейцарии совсем не изменился в сочетаниях — те же звенья и связки. А вот позицию второго вратаря вместо Александра Самонова из питерского СКА занял Тимур Билялов из «Ак Барса».
Первый период получился для обеих команд совсем не игровым. Казалось, что хоккеисты сборной России играют четвертый период матча со Швейцарией, а датчане просто рады наблюдать за этим подарком судьбы. Основную опасность от россиян на площадке создавала третья тройка во главе с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Но по-настоящему голевых моментов в первые 20 минут ни одной команде создать не удалось, даже несмотря на то, что наша сборная играла в большинстве — защитник датчан Оливер Лауридсен придержал клюшкой Андрея Чибисова в своей зоне.
Кроме того, в первом периоде произошел и неприятный момент для нас: во время одной из атак нашей сборной защитник Николас Йенсен мощно впечатал в борт форварда Артура Каюмова. Силовой прием был чистым, но последствия оказались плачевными, потому что Каюмов отправился на скамейку запасных, держась за плечо. Врач пытался привести его в порядок, но в итоге Каюмов отправился в раздевалку.
Второй период начинался так же, как и первый, пока в дело не вступили датчане. Вступили они со знаком «минус», схватив два удаления подряд. Интересно, что на скамейку штрафников отправились два Йенсена — Йеспер Йенсен и Йеспер Йенсен Аабо. Наших хоккеистов этот любопытный факт не очень обрадовал, потому что первое большинство в периоде было разыграно бездарно. Зато во втором появился первый опасный момент за весь матч: Никита Гусев в упор бросал по воротам, но шайба угодила прямо в голкипера датчан. В остальном розыгрыш был по-прежнему ужасен — игроки бригад большинства очень медленно перемещали шайбу по зоне и так же принимали решения.
Тем не менее натиск наших игроков усилился, а датчане подсели после четырех минут в меньшинстве, и гол назревал. Вполне заслуженно счет открыло самое активное звено сборной России — третье. Дмитрий Воронков выкатился из-за ворот и отдал передачу Антону Слепышеву, а тот нашел на пятаке Павла Карнаухова. Первый бросок форварда ЦСКА пришелся во вратаря, но на добивании Карнаухов своего не упустил. 1:0, счет в матче открыт!
После пропущенной шайбы наши соперники активизировались и создали свой первый опасный момент: Никлас Йенсен вырвался практически 1 на 1 с голкипером Иваном Федотовым, но в последний момент его накрыли защитники, и бросок не получился. Затем капитан датчан Петер Регин с неудобной руки отправил шайбу прямо в шлем нашего вратаря. Но концовка периода осталась за нашей сборной — всё благодаря четвертому Йенсену, Николасу, который получил штраф за удар в голову.
— Как реализовали момент? Хорошее давление, хорошая игра. Второй период прошел получше, добавили скорости, давления, стали делать правильные вещи — и у датчан пошли удаления, — высказался герой второго периода Павел Карнаухов в перерыве.
Стоит ли говорить о том, что по итогам двух периодов россияне в три раза перебросали датчан — 24 против 8! В большинстве нашей сборной предстояло начать и третью двадцатиминутку, но ничего хорошего показать россиянам не удалось. Зато в середине периода наша сборная впервые осталась в численном меньшинстве — Павел Карнаухов толкнул на борт капитана датчан Петера Регина и заслуженно отправился в штрафной бокс.
За время своего большинства наши соперники бросили по воротам Федотова всего два раза, но по-настоящему реальный шанс сравнять счет был всего один. Никлас Йенсен бросал в пустой угол, но сделал это с неудобной руки, поэтому шайба полетела мимо ворот. Раздосадованный форвард устроил показательную казнь своей клюшке на скамейке запасных, с силой ударяя черенком об пол. Видимо, неудача настолько поглотила Йенсена, что спустя некоторое время он и сам нарушил правила — ударил коленом Никиту Гусева. Таким образом, все четыре датских Йенсена в этом матче побывали в штрафном боксе.
К концу игры датские хоккеисты сумели переместиться в нашу зону, а затем и вовсе выпустили шестого полевого, сняв вратаря. К сожалению для сборной Дании, это не помогло. За пять секунд до конца матча Кирилл Семёнов поразил пустые ворота, установив окончательный счет матча — 2:0.
СЮЖЕТ
Таким образом, сборная Олимпийского комитета России набрала 6 очков в двух матчах и возглавила турнирную таблицу группы B. Следующий матч наших хоккеистов состоится уже завтра, 12 февраля, — предстоит встретиться со сборной Чехии. После этого 15 февраля начнутся игры плей-офф, куда пройдут все двенадцать команд.