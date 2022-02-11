Нет игры, но есть результат: хоккейная сборная России с трудом обыграла Данию на Олимпиаде

Первый матч на Олимпиаде получился для нашей хоккейной сборной совсем не эффектным, но очень эффективным. При совершенно невнятной игре против команды Швейцарии игрокам сборной Олимпийского комитета России удалось забросить одну шайбу в конце первого периода — отличился Антон Слепышев с передачи Кирилла Семёнова.

Сегодня же российским хоккеистам предстояло встретиться со сборной Дании, которая в своем первом матче сумела разобраться с чехами — 2:1. Интересно, что Россия и Дания в своей хоккейной истории встречались 11 раз и неизменно наша сборная одерживала победу.