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Награждение фигуристов на Олимпиаде задерживается из-за проблем с допингом у России

Российский фигурист сдал сомнительную допинг-пробу перед Играми

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У кого конкретно выявили сомнительный допинг-тест, не сообщается

У кого конкретно выявили сомнительный допинг-тест, не сообщается

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В Пекине задерживается церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде. Она должна была состояться во вторник в 16:05 МСК. Как сообщает издание Inside the Games, причина задержки — сомнительный допинг-тест одного из российских спортсменов перед Играми.

Российский олимпийский комитет пока воздерживается от комментариев. В МОК причины не сообщают, утверждая, что сперва необходимо провести юридическую консультацию с Международным союзом конькобежцев.

— Я не могу почти ничего сказать об этом. Единственное, что нам известно, что требуется консультация по юридическим вопросам с федерацией. Как только появятся какие-то свежие данные, мы тут же вам сообщим, — заявил журналистам официальный представитель МОК Марк Адамс.

7 февраля сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото на Олимпиаде в Пекине, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Победа фигуристов в командном турнире вывела Россию на первое место в общем медальном зачете, где сборная Олимпийского комитета страны продержалась недолго и к вечеру 8 февраля опустилась на седьмую строчку, а на данный момент переместилась на восьмую позицию.

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