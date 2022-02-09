Награждение фигуристов на Олимпиаде задерживается из-за проблем с допингом у России

В Пекине задерживается церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде. Она должна была состояться во вторник в 16:05 МСК. Как сообщает издание Inside the Games, причина задержки — сомнительный допинг-тест одного из российских спортсменов перед Играми.
Российский олимпийский комитет пока воздерживается от комментариев. В МОК причины не сообщают, утверждая, что сперва необходимо провести юридическую консультацию с Международным союзом конькобежцев.
— Я не могу почти ничего сказать об этом. Единственное, что нам известно, что требуется консультация по юридическим вопросам с федерацией. Как только появятся какие-то свежие данные, мы тут же вам сообщим, — заявил журналистам официальный представитель МОК Марк Адамс.
7 февраля сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото на Олимпиаде в Пекине, оставив позади спортсменов из США и Японии. Во время командного турнира фигуристов в Пекине Камила Валиева набрала 90,18 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 145,20 балла. Еще 128,17 балла принесли сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
СЮЖЕТ
Победа фигуристов в командном турнире вывела Россию на первое место в общем медальном зачете, где сборная Олимпийского комитета страны продержалась недолго и к вечеру 8 февраля опустилась на седьмую строчку, а на данный момент переместилась на восьмую позицию.