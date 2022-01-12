КХЛ переносит матчи из-за пандемии коронавируса. Два из них должны были пройти в Новосибирске

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене и переносе матчей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в командах.
— По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов), — сообщает пресс-служба КХЛ.
Принято решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, которые пока не объявлены. По данным официального сайта ХК «Сибирь», новосибирские хоккеисты должны были провести две игры в этот период в Новосибирске: 19 января против хабаровского «Амура» и 21 января против «Адмирала» из Владивостока.
— Друзья, из-за приостановки сезона в КХЛ матчи «Сибири» с «Амуром» (19 января) и «Адмиралом» (21 января) переносятся. О новых датах этих встреч мы сообщим заранее! — сообщается в официальном паблике ХК «Сибирь» во «ВКонтакте».
Кроме того, лига отменяет матчи «Локомотив» — «Ак Барс» и «Динамо» (Москва) — «Спартак», запланированные на 13 января.
На прошлой неделе из-за COVID-19 отменили матч Лиги чемпионов по волейболу в Новосибирске.