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«Скорость была 100 км в час»: российский экипаж попал в страшную аварию на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии

После такой аварии продолжить участие в ралли-рейде не получится

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Машина Сергея Карякина (на фото она слева) восстановлению не подлежит

Машина Сергея Карякина (на фото она слева) восстановлению не подлежит

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Российский гонщик Сергей Карякин угодил в серьезную аварию на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии, сообщает Е1.RU. К сожалению, продолжить участие его экипаж не сможет.

— Мне очень тяжело об этом говорить, но «Дакар» для нас в 22-м году закончен. Мы ехали по треку. Тут была ловушка организаторов, а потому многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы. У нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник, — сообщил штурман Сергея Карякина Антон Власюк.

Обстоятельства аварии описал в своем инстаграме и сам Карякин.

— Для нас гонка окончена. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота. И произошло лобовое столкновение, вследствие чего машины… Да и черт с ней. Для нас гонка окончена. Авария произошла примерно на скорости 100 километров в час. Они попали нам прямо навстречу. Видно, что машина не подлежит восстановлению. Авария очень серьезная! — рассказал Сергей Карякин.

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Отметим, что этот «Дакар» был девятым по счету для Сергея. К сожалению, он складывался для екатеринбургского экипажа не очень удачно — на втором этапе около двух часов искали одну из точек, а потому было большое отставание от лидеров. К сегодняшнему дню наши парни занимали восьмую строчку среди серийных мотовездеходов.

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«Дакар»ДТПСергей Карякинстолкновение
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