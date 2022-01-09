«Скорость была 100 км в час»: российский экипаж попал в страшную аварию на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии

Российский гонщик Сергей Карякин угодил в серьезную аварию на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии, сообщает Е1.RU. К сожалению, продолжить участие его экипаж не сможет.
— Мне очень тяжело об этом говорить, но «Дакар» для нас в
Обстоятельства аварии описал в своем инстаграме и сам Карякин.
— Для нас гонка окончена. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота. И произошло лобовое столкновение, вследствие чего машины… Да и черт с ней. Для нас гонка окончена. Авария произошла примерно на скорости
Отметим, что этот «Дакар» был девятым по счету для Сергея. К сожалению, он складывался для екатеринбургского экипажа не очень удачно — на втором этапе около двух часов искали одну из точек, а потому было большое отставание от лидеров. К сегодняшнему дню наши парни занимали восьмую строчку среди серийных мотовездеходов.