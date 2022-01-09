«Скорость была 100 км в час»: российский экипаж попал в страшную аварию на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии

Отметим, что этот «Дакар» был девятым по счету для Сергея. К сожалению, он складывался для екатеринбургского экипажа не очень удачно — на втором этапе около двух часов искали одну из точек, а потому было большое отставание от лидеров. К сегодняшнему дню наши парни занимали восьмую строчку среди серийных мотовездеходов.